Στα χέρια ισραηλινού ομίλου η ΕΛΒΟ – Νέα εποχή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Στην πλήρη εξαγορά της ΕΛΒΟ, του κορυφαίου κατασκευαστή στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού στην Ελλάδα, προχώρησε ο ισραηλινός Όμιλος SK.



Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δημιουργία της πρώτης επιχειρησιακής βάσης του Ομίλου στην Ευρώπη και ενισχύει την παρουσία του στον παγκόσμιο χάρτη της άμυνας και των ειδικών οχημάτων.



Με την εξαγορά, ο Όμιλος SK δηλώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του στην Ελλάδα , επενδύοντας σε τοπική παραγωγή, μεταφορά τεχνογνωσίας και στρατηγικές συνεργασίες. Παράλληλα, στοχεύει να αναδείξει την ΕΛΒΟ σε διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών, ενισχύοντας την ελληνική αμυντική βιομηχανία και ανοίγοντας νέες αγορές στο εξωτερικό.

ΕΛΒΟ: Από τη Steyr Ελλάς μέχρι την εξαγορά από τον Όμιλο SK

Η ιστορία της ΕΛΒΟ ξεκινά το 1972, όταν ιδρύθηκε με την επωνυμία ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ, ως θυγατρική της αυστριακής Steyr Daimler Puch. Στα πρώτα της βήματα ασχολήθηκε με συναρμολόγηση φορτηγών, αρμάτων μάχης και τρακτέρ της Steyr στην Ελλάδα, αυξάνοντας σταδιακά το ποσοστό εγχώριας παραγωγής.

Το 1987 η εταιρεία αλλάζει ταυτότητα: μετονομάζεται σε Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ΑΒΕ και περνά εξ ολοκλήρου στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακολουθούν σημαντικές καμπές:

2000: Μετά από διεθνή διαγωνισμό, το 43% των μετοχών και η διοίκηση περνούν σε κοινοπραξία των ομίλων Μυτιληναίος και ΜΕΤΚΑ.

2001: Παρουσιάζεται το πρωτότυπο μικρό καμπριολέ Aletis, σχεδιασμένο από την Pininfarina.

2011: Ο Όμιλος Μυτιληναίου επιστρέφει τον έλεγχο στο Ελληνικό Δημόσιο έναντι συμβολικού τιμήματος 1 ευρώ.

Το 2014 η ΕΛΒΟ εισέρχεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί για την πώλησή της καταλήγουν άκαρποι. Τον Ιούλιο του 2019, η νέα κυβέρνηση μεταφέρει την εποπτεία της στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανακοινώνει τη διενέργεια τρίτου διαγωνισμού τον Σεπτέμβριο.

Η καθοριστική εξέλιξη έρχεται στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, όταν η ΕΛΒΟ πωλείται στην κοινοπραξία των ισραηλινών ομίλων Plasan και SK Group, αποκτώντας ποσοστό 79%.

Οι εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου της Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνουν έκταση 270.000 τ.μ. με καλυμμένη επιφάνεια 60.000 τ.μ. Επιπλέον, διαθέτουν εγκατεστημένη ισχύ 8.660 KW και θερμική ισχύ 17,5 MW.



Η ΕΛΒΟ διαθέτει ιστορία άνω των 50 ετών στον χώρο. Συνδέθηκε με εμβληματικά οχήματα όπως τα τεθωρακισμένα Leonidas, τα τζιπ Mercedes-Benz G-Class, τα φορτηγά Steyr, αλλά και με τη γραμμή συναρμολόγησης αρμάτων Leopard 2 HEL, κρίσιμης σημασίας για τον Ελληνικό Στρατό.

Οι δεσμεύσεις της SK

«Η απόκτηση της ΕΛΒΟ είναι ορόσημο για τα σχέδιά μας στην Ευρώπη. Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες και δεσμευόμαστε να τη μετατρέψουμε σε διεθνές κέντρο καινοτομίας και εξαγωγών», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου SK, Ronen Hamudot.



Ο Όμιλος SK, που ιδρύθηκε από τον βιομήχανο Samy Katsav, απασχολεί πάνω από 2.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε σχεδόν 60 χώρες. Θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στην άμυνα, τα ειδικά οχήματα και τις προηγμένες βιομηχανικές υποδομές.