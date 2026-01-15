Στα ίχνη του Μίδα: Ο αρχαίος τάφος που αλλάζει όσα ξέραμε για το βασίλειο της Φρυγίας

Ένας αρχαίος τάφος, που πιστεύεται ότι συνδέεται με την οικογένεια του θρυλικού βασιλιά Μίδα, έρχεται να ρίξει νέο φως στα μυστικά του αρχαίου βασιλείου της Φρυγίας. Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει λεπτομέρειες που ανατρέπουν τις μέχρι τώρα θεωρίες για τη διοικητική δομή αυτού του αρχαίου πολιτισμού.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο τάφος ανακαλύφθηκε το 2010 και η ανασκαφή του βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2013. Χρονολογείται στην περίοδο του βασιλείου της Φρυγίας (1200 έως 675 π.Χ.), ωστόσο βρίσκεται σε μια ασυνήθιστη τοποθεσία: περισσότερα από 160 χιλιόμετρα δυτικά του Γορδίου, της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Μια αποκεντρωμένη αυτοκρατορία

Η τοποθεσία αυτή προκαλεί τους αρχαιολόγους να επανεξετάσουν την πολιτική δομή της Φρυγίας. «Ιστορικά, η Φρυγία θεωρούνταν ένα συγκεντρωτικό βασίλειο, παρόμοιο με την αυτοκρατορία των Ασσυρίων», εξήγησε στο Live Science ο αρχαιολόγος Hüseyin Erpehlivan από το Πανεπιστήμιο Bilecik της Τουρκίας.

Ωστόσο, η θέση του τάφου υποδηλώνει ότι η πολιτική οργάνωση των Φρυγών δεν περιοριζόταν σε ένα αυστηρά συγκεντρωτικό σύστημα με επίκεντρο την πόλη, αλλά ήταν πολύ πιο αποκεντρωμένη από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Πολυτελή κτερίσματα και βασιλικές διασυνδέσεις

Η μελέτη του Erpehlivan, η οποία χαρακτηρίζεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για τη συγκεκριμένη τοποθεσία, εξέτασε την αρχιτεκτονική και το περιεχόμενο του τάφου. Τα «πλούσια» κτερίσματα μαρτυρούν ότι εκεί θάφτηκε ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόσωπο.

-Σκηνές μάχης: Βρέθηκαν κεραμικά αγγεία και χάλκινες σιτούλες (κάδοι) με χαραγμένες πολεμικές σκηνές.

-Ομοιότητες με τον Γορδία: Οι σιτούλες παρουσιάζουν εντυπωσιακή ομοιότητα με εκείνες που βρέθηκαν στον τάφο του Γορδία, πατέρα του Μίδα.

Αν και τα ευρήματα παραπέμπουν σε βασιλική καταγωγή, ορισμένοι ειδικοί, όπως η αρχαιολόγος Maya Vassileva, υποστηρίζουν ότι τα πολύτιμα αντικείμενα μπορεί να μην ανήκουν σε τοπικό βασιλιά, αλλά να είναι προϊόντα «βασιλικής ανταλλαγής δώρων» με κάποιον ισχυρό τοπικό κυβερνήτη.

Το μυστήριο με τα οστά και ο ιστορικός Μίδας

Ένα από τα πιο περίεργα ευρήματα είναι τα οστά που εντοπίστηκαν στον χώρο. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Brian Rose του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, τα οστά αυτά πιθανότατα δεν ανήκουν στον αρχικό ένοικο του τάφου. Η τοποθεσία περιλαμβάνει ταφές που καλύπτουν μια περίοδο σχεδόν 3.000 ετών, με ορισμένα σώματα να έχουν ενταφιαστεί πολύ μετά την κατασκευή του αρχικού τύμβου.

Αν και η ιστορία του βασιλιά Μίδα με το «χρυσό άγγιγμα» παραμένει ένας μύθος, ο ιστορικός Μίδας ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο του 8ου αιώνα π.Χ. Κυβέρνησε τη Φρυγία και πιθανότατα συγκέντρωσε μια τεράστια περιουσία, η οποία αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για τους μεταγενέστερους ελληνικούς μύθους.