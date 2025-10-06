Σταμάτης Κραουνάκης: «Έχω ακούσει μεγάλη ηθοποιό να λέει σιγά που θα δείξω εγώ στο κοριτσάκι»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στην εκπομπή «Be» του ΚΡΗΤΗ TV για το πώς ο ίδιος άλλαξε τη νύχτα στην Αθήνα, κάτι που ήταν το highlight της μουσικής του καριέρας. «Ένα σοβαρό highlight είναι το ’93 που ψάχνουμε να βρούμε ένα τόπο να παίξουμε με την Άλκηστη και μας πάει ο Μαροσούλης σε ένα στενό δρομάκι στο Γκάζ, σε ένα γκαράζ της Mercedes και μπαίνουμε μέσα και λέει σας αρέσει αυτό και λέμε ναι. Βγάζει η Νικολακοπούλου την κολόνια της και κάνει ένα σταυρό και λέει εδώ να γίνει σκηνή και κάναμε το Γκάζι! Δηλαδή αλλάξαμε τη ζωή της νύχτας.

Κάν’ το όπως ο Τσέχοφ

Τότε γράφαμε το Ανθρώπων έργα στο στούντιο και πήγε ο Μαροσούλης έδωσε αποζημίωση στο γκαράζ, το μετέφεραν αλλού και σε μια βδομάδα είχε στήσει το μαγαζί. Και άνοιγε η κουρτίνα -το θυμάμαι- και ήθελε ο Αντρέας ο Βουτσινάς να είναι σαν Τσέχοφ η ιδέα! Είχε βάλει ο Παντελιδάκης κάτι δέντρα, μόνο κορμούς και μια κούνια. Με σκοινιά. Αυτό κάτι έγινε! Νιώσαμε τότε ότι κάτι αλλάξαμε».

«Είναι αγράμματοι»

Ο Κραουνάκης αναφέρθηκε και στη νέα γενιά που τόσο στηρίζει και αγαπά. «Έχουμε πολύ καλούς καλλιτέχνες και επίσης έχουμε και πολύ νέο κόσμο ικανότατο. Όσοι λένε άσχημα πράγματα για τη νέα γενιά, είναι αγράμματοι! Και θέλω να σου πω και το βαρύ; Δεν ενδιαφέρονται! Έχω ακούσει από μεγάλη ηθοποιό δασκάλα: σιγά που θα δείξω εγώ στον κοριτσάκι πώς παίζεται ο Βυσσινόκηπος! Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα του επαγγέλματος».