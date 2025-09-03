Σταν: «Το πικ της καριέρας ενός καλλιτέχνη είναι η ημέρα του θανάτου του»

Στο vidcast του ραδιοφωνικού σταθμού «Ρυθμός 9,49» μίλησε ο δημοφιλής τραγουδιστής Σταν και αναφέρθηκε στην αναγνώριση και στο πώς ο ίδιος την εκλαμβάνεται. Εκφράζοντας μια - κατά πολλούς - υπερβολική άποψη, υποστήριξε ότι μετά θάνατον έρχονται τα εύσημα για πολλούς καλλιτέχνες, κάτι που τον ίδιο τον αφήνει αδιάφορο. Σημαντικό για εκείνον είναι το κάτα πόσο ο καλλιτέχνης αναγνωρίζεται όσο είναι εν ζωή.

Ο Στράτος Αντιπαριώτης, όπως είναι το κανονικό του όνομα, είπε χαρακτηριστικά: «Το πικ της καριέρας ενός καλλιτέχνη είναι η ημέρα του θανάτου του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η στιγμή που μπαίνουν όλοι μέσα για να ακούσουν το ρεπερτόριό του. Εκείνη την ημέρα μπαίνουν όλοι και γράφουν καλά λόγια για τον καλλιτέχνη και ανεβάζουν τις φωτογραφίες του.

Τι έχει αξία για έναν καλλιτέχνη; Να κυνηγάει την καθολική αποδοχή ή να βιώσει μία ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη κάνοντας αυτό που αγαπάει μέχρι το τέλος της ζωής του; Γι' αυτόν τον λόγο, τι να το κάνω εγώ εάν την ημέρα που θα πεθάνω θα γράψουν «τι καλός που ήταν ο Σταν» εάν μια φορά δεν έχουν δημοσιεύσει ένα τραγούδι μου;».