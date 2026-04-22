StarLeasing: Νέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης Mercedes-Benz & smart

Η Star Automotive Ελλάς, μέλος του Ομίλου Emil Frey, ο οποίος εκπροσωπεί στην Ελλάδα τις μάρκες Mercedes-Benz, smart, Omoda και Jaecoo, ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας υπηρεσίας μακροχρόνιας μίσθωσης επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Σε συνεργασία με την Arval, έναν από τους κορυφαίους παρόχους leasing και διαχείρισης στόλων στην Ευρώπη, σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα leasing που συνδυάζει ανταγωνιστικό και σταθερό μηνιαίο μίσθωμα με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Μέσω του προγράμματος StarLeasing το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz προσφέρει σύγχρονες λύσεις κινητικότητας με ευνοϊκούς όρους και προβλέψιμο κόστος χρήσης. Το πακέτο Full Service Leasing περιλαμβάνει όλες τις βασικές παροχές, όπως:

• τέλη κυκλοφορίας

• ασφάλιση

• αλλαγή ελαστικών

• τακτική συντήρηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, ενώ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και για ιδιώτες. Γι’ αυτούς, το πακέτο θα εμπλουτιστεί με πρόσθετες υπηρεσίες, όπως οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια.

Με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική και την αξιοπιστία ενός ολοκληρωμένου σχήματος μακροχρόνιας μίσθωσης, η νέα υπηρεσία αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές και συμφέρουσες επιλογές για την ελληνική αγορά. Οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην πλήρη γκάμα των Mercedes-Benz & smart, απολαμβάνοντας σταθερό κόστος, μειωμένες διαχειριστικές απαιτήσεις και απαλλαγή από τις δεσμεύσεις της ιδιοκτησίας.

Για τη νέα αυτή συνεργασία και το πρόγραμμα StarLeasing, ο Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής Επιβατικών & Vans Star Automotive Ελλάς δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία μας με την Arval και το πρόγραμμα StarLeasing, εξασφαλίζουμε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προσφέροντας στους πελάτες μας ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz. Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η συνεχής αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας πελάτη και η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του.»

Η υπηρεσία διατίθεται για όλη τη γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Mercedes-Benz & smart.

Ενδεικτικά παραδείγματα

A 200: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €299/μήνα, προκαταβολή €7.530 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

GLA 200: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €399/μήνα, προκαταβολή €8.895 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

GLC 300e SUV: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €630/μήνα, προκαταβολή €13.583 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

GLC 300de coupe: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €739/μήνα, προκαταβολή €14.182 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

smart #5 pro: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €489/μήνα, προκαταβολή €7.579 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

smart #1 pure: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €367/μήνα, προκαταβολή €5.959 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

eCitan Van Standard: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €310/μήνα, προκαταβολή €7.850 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

Vito Van Pro 114CDI Long: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €422/μήνα, προκαταβολή €8.163 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

Sprinter Van Pro 315CDI Standard: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €507/μήνα, προκαταβολή €9.015 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.