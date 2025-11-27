Startup μετατρέπει τον ωκεανό σε γιγάντια μπαταρία – Η αποθήκευση ενέργειας αλλάζει πίστα

Μια ιταλική νεοφυής εταιρεία ισχυρίζεται ότι μπορεί να «ξεκλειδώσει» μια νέα εποχή στην αποθήκευση ενέργειας, μεταφέροντας την αντλησιο-ταμίευση εκεί όπου… δεν υπάρχει λειψυδρία και περιβαλλοντικοί συμβιβασμοί: στον ωκεανό.

Ο κλάδος της παγκόσμιας ενεργειακής αποθήκευσης, που χαρακτηρίζεται ήδη ως η επόμενη αγορά-μαμούθ της καθαρής ενέργειας, οδεύει προς αποτιμήσεις τρισεκατομμυρίων. Με τα κράτη να «ηλεκτρίζονται» με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, την τεχνητή νοημοσύνη να εκτοξεύει τη ζήτηση και τις ΑΠΕ να γίνονται ο βασικός πυλώνας των δικτύων, η αποθήκευση εξελίσσεται σε τοπική και παγκόσμια υπόθεση εθνικής ασφάλειας. Οι ειδικοί μιλούν για ανάγκη 6TWh αποθηκευτικής ισχύος, αν ο κόσμος θέλει να πιάσει τον στόχο του net-zero.

Οι μπαταρίες έχουν ταβάνι

Σήμερα, η αγορά «τρέχει» σχεδόν αποκλειστικά με μπαταρίες ιόντων λιθίου. Το λίθιο είναι διαθέσιμο, οικονομικό και έχει γίνει το… χρυσάφι της ενεργειακής μετάβασης, με κολοσσούς τύπου Tesla να ρίχνουν κεφάλαια στις λεγόμενες mega-batteries. Το πρόβλημα; Ακόμη και τα μεγαλύτερα πακέτα αποθηκεύουν ρεύμα για μόλις 4 ώρες. Ψίχουλα, όταν η εξίσωση μιλά για ημέρες, μήνες και χειμώνες χωρίς ήλιο και αέρα.

Το νερό, ναι – τα φράγματα, όχι

Η αντλησιο-ταμίευση με νερό θεωρείται η πιο ρεαλιστική λύση για αποθήκευση μεγάλης διάρκειας, αλλά στην ξηρά «σπάει» πάνω στο ίδιο της το βάρος: πανάκριβα φράγματα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα-βουνό και νέες απειλές από ξηρασίες και κλιματική κρίση. Τα μικρότερα αντλιοστάσια δεν είναι λύση – απαιτούν custom σχεδιασμό, γεωγραφική «ραφή» και αστρονομικό κόστος.

Η θάλασσα ως μπαταρία

Κάπου εδώ μπαίνει η Sizable Energy, που από το 2022 δοκιμάζει μια ριζοσπαστική ιδέα. Με… φουσκωτές μεμβράνες που σχηματίζουν δεξαμενές στον βυθό και στην επιφάνεια, και έναν πλαστικό σωλήνα που «σπρώχνει» θαλασσινό νερό προς τα πάνω καταναλώνοντας ενέργεια – και το αφήνει να επιστρέψει αναγεννώντας την. Από ψηλά, όπως περιγράφει η Canary Media, το σύστημα μοιάζει με ένα τεράστιο πλωτό ντόνατ συνδεδεμένο με το χερσαίο δίκτυο.

Η startup έχει ήδη ολοκληρώσει δοκιμές σε βαθιά νερά και εξασφάλισε 8 εκατ. δολάρια αρχικής χρηματοδότησης για πιλοτικό έργο ανοιχτής θάλασσας, που πρόκειται να κατασκευαστεί σύντομα.

Ανατροπή για 154 παράκτιες χώρες

Αν το project αποδειχθεί λειτουργικό, η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να αλλάξει πίστα. Οι ωκεανοί θα γίνουν «χώρος ανάπτυξης» για σταθεροποίηση δικτύων χωρίς μάχες γης, φράγματα και έλλειψη νερού, δίνοντας μια δυνητικά πιο προσιτή λύση σε 154 παράκτια κράτη.



Μια μπαταρία με κύματα. Μένει να δούμε αν είναι… εφικτή ή απλώς άλλη μία μεγάλη υπόσχεση της πράσινης κούρσας.