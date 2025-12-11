ΣτΕ: Αυτοτελής η ευθύνη των νοσοκομείων για την ασφάλεια των ασθενών, ακόμη και με Security

Τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή ευθύνη για την ασφάλεια των ασθενών, επισκεπτών και του προσωπικού, ακόμη και όταν η φύλαξή του έχει ανατεθεί σε εταιρεία φύλαξης (Security), έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αφορμή σοβαρό περιστατικό τραυματισμού εργαζομένου σε νοσοκομείο το 2013, όταν Γερμανός εισήλθε, χωρίς να εμποδιστεί από το προσωπικό φύλαξης, στον χώρο του νοσοκομείου και τραυμάτισε νοσηλευτή.

Η γυναίκα του Γερμανού είχε πεθάνει από ανακοπή και εκείνος έκρυψε μια καραμπίνα μέσα σε μια ψάθα, πέρασε απαρατήρητος από την είσοδο του νοσοκομείου που υπήρχε ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, ανέβηκε στο νοσοκομείο πυροβόλησε και τραυμάτισε τον νοσηλευτή και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο νοσηλευτής προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια διεκδικώντας αποζημίωση για την αναπηρία μετά τα σκάγια που δέχθηκε και αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Οι Διοικητικοί εφέτες επιδίκασαν στον νοσηλευτή το ποσό των 15.000 ευρώ για την αναπηρία που υπέστη από τον τραυματισμό και το ποσό των 25.000 για την ηθική βλάβη.

Τι έκρινε η εισηγήτρια

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ΣτΕ και το Α΄ Τμήμα με την υπ΄ αριθμ. 1944/2025 απόφασή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Άννα Καλογεροπούλου και εισηγήτρια σύμβουλος Επικρατείας Χαρίκλεια Χαραλαμπίδη) έκρινε ότι:

Τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή ευθύνη για την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμη και όταν η φύλαξη έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο.

Οφείλουν να πραγματοποιούν ουσιαστική εκτίμηση κινδύνων, να διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων κατά την είσοδο.

Οι φύλακες πρέπει να αποτρέπουν την είσοδο προσώπων ή αντικειμένων που εμφανώς ενέχουν κίνδυνο και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Το νοσοκομείο ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκύπτει από πλημμελή φύλαξη, ακόμη και όταν η αμέλεια βαραίνει το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.

Ως προς την αποζημίωση στον τραυματισθέντα εργαζόμενο, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο εργαζόμενος υπέστη μόνιμες σωματικές και ψυχικές βλάβες που επηρεάζουν ουσιαστικά το επαγγελματικό και κοινωνικό του μέλλον. Για τον λόγο αυτόν, επικύρωσε την καταβολή αποζημίωσης, κρίνοντας ότι οι συνέπειες του τραυματισμού είναι σοβαρές και μακροχρόνιες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης καθορίζεται μόνο με βάση τις πραγματικές συνέπειες για τον παθόντα και δεν συνδέεται με την οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα, αναιρώντας κατά τούτο την απόφαση του διοικητικού εφετείου.