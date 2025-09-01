Στέφανος Βούρος: «Η αναπηρία μου δεν με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έδωσε ο Στέφανος Βούρος και μίλησε για την καθημερινότητά του και το αν νιώθει πρότυπο λόγω του ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει την αναπηρία του κάνει πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα να αισιοδοξούν.

«Η αναπηρία μου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου, δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Κυρίως θα έλεγα ότι είμαι ένα αισιόδοξο άτομο με πολύ κακό -ή καλό-, ανάλογα από ποια μεριά το βλέπεις. Αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά που κάνω ως creative director σε διαφημιστική εταιρεία.

Δεν θεωρώ ότι είμαι πρότυπο γιατί δεν έχω προσπαθήσει στη ζωή μου να ξεπεράσω κάποιες δυσκολίες. Υπάρχουν τέτοια άτομα... Επειδή έχω γεννηθεί έτσι, ήταν μια καθημερινότητα που ήρθε πολύ φυσικά και φυσιολογικά. Προφανώς είναι χαρά μου να με θεωρεί κάποιος έμπνευση και να τον βοηθάω με τον τρόπο μου, εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω μέσα από την καθημερινότητά μου και μέσα από το Tik Tok. Όσο αυτό βοηθάει τον κόσμο, τόσο το καλύτερο» είπε χαρακτηριστικά.



«Το TikTok το ξεκίνησα εντελώς τυχαία μέσα στην καραντίνα. Δεν περίμενα αυτή την απήχηση. Περίμενα ότι θα υπάρχουν τα καλά σχόλια αλλά περίμενα και τα ανώνυμα hate comments, ότι θα φάω bullying, αλλά δεν πειράζει. Τα hate comments όμως είναι ένα στα χίλια» συμπλήρωσε.

