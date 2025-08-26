Στη «γειτονιά» μας η γρίπη των πτηνών: Συναγερμός για κρούσματα στη νότια Βουλγαρία
Αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσής της στον άνθρωπο, με την νόσο να εξαπλώνεται σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Ευρώπη.
Κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε τρεις φάρμες στο νότιο τμήμα της Βουλγαρίας, ενημέρωσε ότι εντόπισε η γειτονική χώρα, όπως ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH), την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εποχική αναζωπύρωση της θανατηφόρας νόσου.
Ο ιός Η5Ν1, που είναι υψηλής παθογονικότητας, εντοπίστηκε σε τρία πτηνοτροφεία όπου εκτρέφονται συνολικά 28.000 πουλιά, στην πόλη Ρακόφσκι, ανακοίνωσε ο WOAH, βασιζόμενος στις αναφορές των βουλγαρικών αρχών. Τουλάχιστον σε δύο από αυτά τα αγροκτήματα εκτρέφονται πάπιες.
Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών προκαλεί ανησυχίες σε κυβερνήσεις και σε πτηνοτρόφους αφού η νόσος εξόντωσε ολόκληρα σμήνη τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό και εκτοξεύοντας τις τιμές των τροφίμων, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος μετάδοσής της στον άνθρωπο.