ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Bet Builder με τα ματς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη

Τα Bet Builder του Freetips247.com από τις αποψινές αναμετρήσεις ανάμεσα σε Μπόντο Γκλιμτ – Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Φιορεντίνα σε Europa League και Conference League αντιστοίχως.

Η Μπόντο Γκλιμτ έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, όλα την τελευταία πενταετία, όπου εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρίαρχο του νορβηγικού ποδοσφαίρου.



Οι «κιτρινόμαυροι» αναδείχθηκαν πριν από λίγους μήνες πρωταθλητές έχοντας διαφορά τριών βαθμών σε σχέση με την δεύτερη Μπραν, ενώ κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Δανός Χογκ με 12 γκολ.



Η Μπόντο Γκλιμτ ξεκίνησε την ευρωπαϊκή περιπέτεια της τον περασμένο Ιούλιο από τον 2ο Προκριματικό Γύρο του Champions League. Εκεί απέκλεισε την λετονική Ρίγα με δύο νίκες (4-0, 3-1), ενώ στη συνέχεια υπερκέρασε το εμπόδιο της πολωνικής Γιαγκελόνια επίσης με δύο νίκες (1-0, 4-1).



Η νορβηγική ομάδα έφτασε στα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε για ένα γκολ από τον Ερυθρό Αστέρα (2-1, 0-2). Η Μπόντο Γκλιμτ συνέχισε στο Europa League όπου κατέλαβε την 9η θέση στη League με απολογισμό 4-2-2. Συγκεκριμένα νίκησε Πόρτο, Μπράγκα, Μπεσίκτας και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη με Ουνιόν και Σεντ Ζιλουάζ.



Στα πλέι-οφ της διοργανώσεις απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι την Τβέντε. Οι Νορβηγοί ηττήθηκαν στην Ολλανδία με 2-1, ενώ στη ρεβάνς επικράτησαν 3-2 και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί πέτυχαν δύο ακόμη τέρματα (5-2) και προκρίθηκαν στους «16» της διοργάνωσης όπου αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Super League. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και έχει απόσταση πέντε βαθμών από τους «κιτρινόμαυρους».



Παράλληλα, διατήρησε το αήττητο που έχει κόντρα στις ομάδες που θα αγωνιστούν στα play-offs. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» τρέχουν εντός και εκτός συνόρων ένα αήττητο 26 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Στον αγωνιστικό τομέα, νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Ελ Κααμπί, Όρτα και Γκαρθία, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Κανονικά υπολογίζονται οι Ρέτσος και Τσικίνιο, αλλά και ο Πιρόλα



Bet Builder



'Έτσι για το Bet Builder πρώτη επιλογή μας είναι το G/G. Η Μπόντο Γκλιμτ σκοράρει με σχετική ευκολία, όμως δέχεται συνάμα γκολ. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει καταγράψει στο «Απσμίρα» πέντε στα πέντε αμφίσκορα στο Europa League.



Από εκεί και πέρα οι πρωταθλητές Νορβηγίας στα τέσσερα από τα πέντε εντός έδρας φετινά παιχνίδια τους στη διοργάνωση σημείωσαν από δύο γκολ και πάνω, δείγμα της ευχέρειας που έχουν στο σκοράρισμα. Πέντε γκολ απέναντι στην Τβέντε, τρία στην Πόρτο και δύο στην Μπεσίκτας. Το Over 1.5 γκολ για την Μπόντο Γκλιμτ στο 2.05.



Κλείνουμε το Bet Builder εκτιμώντας πως θα καταλογιστούν πάνω από τρεις κίτρινες. Αυτό είναι άλλωστε και το σύνηθες μίνιμουμ στα εντός έδρας ματς των Σκανδιναβών. Σε μια αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον όπου τα νεύρα θα είναι τεντωμένα το συγκεκριμένο ενδεχόμενο έχει αρκετές πιθανότητες εμφάνισης.



Bet Builder του Freetips247.com



Μπόντο Γκλιμτ – Ολυμπιακός: G/G (1.70)

Μπόντο Γκλιμτ – Ολυμπιακός: Over 1.5 γκολ Μπόντο Γκλιμτ (2.05)

Μπόντο Γκλιμτ – Ολυμπιακός: Over 3.5 κίτρινες κάρτες (1.62)

Συνολική απόδοση Bet Builder: 4.50



Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα



Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα σοκ από τη Λαμία (3-1) που τον άφησε στην τρίτη θέση της Super League με οχτώ βαθμούς λιγότερους σε σχέση με τον Ολυμπιακό κατάφερε να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα επικρατώντας με 2-0 στο ΟΑΚΑ του Παναιτωλικού. Οι «πράσινοι» στα πλέι-οφ του Conference League απέκλεισαν την ισλανδική Βίκινγκουρ ανατρέποντας το 2-1 με το οποίο ηττήθηκαν στο Ελσίνκι με τη νίκη τους με 2-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο.



Ο Γιώργος Βαγιαννίδης προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους «βιόλα», εν αντιθέσει με τους Πελίστρι και Γεντβάι, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν.



Από την άλλη πλευρά η Φιορεντίνα, έπειτα από τρεις σερί ήττες στη Serie A από Ίντερ, Κόμο και Βερόνα επιβλήθηκε με 1-0 της Λέτσε και καταλαμβάνει την έβδομη θέση στη βαθμολογία της Serie A. Η ιταλική ομάδα προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference έχοντας τερματίσει στην 3η θέση της League Phase με απολογισμό 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.



Bet Builder

Έτσι για το Bet Builder πρώτη επιλογή είναι τα 2-3 γκολ. Περιμένουμε ένα ματς που θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός εκχωρεί δικαιώματα στους αντιπάλους του και είναι πιθανό η Φιορεντίνα να βρει χώρους για να σκοράρει.



Από εκεί και πέρα, ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ο παίκτης που θα σηκώσει το επιθετικό βάρος του «Τριφυλλιού». Ο φορ του Παναθηναϊκού λογικά θα βρει χώρους στην άμυνα της Φιορεντίνα για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Σε απόδοση 3.30 να σκοράρει ο φορ των «πρασίνων».



Κλείνουμε το Bet Builder επιλέγοντας Under 1.5 γκολ στο Α΄ ημίχρονο. Οι δύο ομάδες δύσκολα θα ρισκάρουν, ειδικά στο πρώτο 45λεπτο, όπου γνωρίζουν πως το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται.





Το Bet Builder του Freetips247.com

Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα: 2-3 γκολ (1.95)

Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα: Να σκοράρει Ιωαννίδης (3.30)

Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα: Under 1.5 γκολ Ημιχ. (1.37)

Συνολική απόδοση Bet Builder: 8.50



Στο Freetips247.com μπορείτε να βρείτε έτοιμα δελτία στοιχήματος με ψαγμένα προγνωστικά σε σούπερ αποδόσεις αλλά και έναν απόλυτο οδηγό για τις καλύτερες εταιρίες στοιχήματος στην Ελλάδα.