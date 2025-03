ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Παρολί για να ξεκινήσει καλά το τριήμερο στο 19.23

Το Freetips247.com ετοίμασε παρολί και πληρώνει σε απόδοση 19.23. Λίγο τύχη και γίναμε.

Ντάρμασταντ – Καρλσρούη (19:30)

θα χτυπήσει το ματς η Ντάρμσταντ που βρίσκεται χαμηλά. 7 G/G εκτός η Καρλσρούη, 4 σερί μεταξύ τους G/G, για αυτό πάμε στο Goal / Goal σε απόδοση 1.65.

Μπόντρουμσπορ – Κασίμπασα (19:30)

Τέσσερις αγωνιστικές αήττητη, αλλά και με μηδέν παθητικό η Μποντρουμσπόρ, αντιστρόφως ανάλογη η εικόνα της Κασίμπασα που προέρχεται από 10 σερί Over και μεγάλα σκορ, ενώ εκτός έδρας έχει 10/11 Over. Πάμε στο Over 2.5 σε απόδοση 2.00.

Νόρτζελαντ – Βέιλε (20:00)

Από τον Οκτώβριο του 2023 έχει να ηττηθεί η Νόρτζελαντ, ωστόσο δείχνει επιπόλαιη αμυντικά έχοντας τέσσερα διαδοχικά G/G. Η Βέιλε μάχεται για την επιβίωση της και μπορεί να βρει ένα γκολ. Πάμε στο Goal / Goal σε απόδοση 1.80.

Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμ (21:00)

Η Αλ Νασρ χρειάζεται τη νίκη για να μην χαθεί η επαφή με την πρώτη τριάδα και την έξοδο στο Ασιατικό Τσάμπιονς Λιγκ. Η ομάδα των Ρονάλντο και Ντουράν έχει αρκετές φορές και την διαιτητική εύνοια στη Σαουδική Αραβία. Η Αλ Σαμπάμπ είναι σε καλή φόρμα, αλλά ουσιαστικά έχει ξεμείνει από ουσιαστικούς στόχους. Επιλογή ο άσος στο 1.75.

Αλ Αχλί – Αλ Καλίγ (21:00)

Η Αλ Αχλί βρίσκεται σε τρομερή φόρμα με 10 νίκες στα 11 τελευταία. Στην έδρα της μάλιστα, έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 φορές στα 7 τελευταία. Αναμένουμε εύκολη νίκη για την παρέα των Μαχρέζ και Τόνεϊ. Πάμε με τον άσο με ασιατικό χάντικαπ -1.5.

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

(19:30) Ντάρμασταντ – Καρλσρούη: Goal / Goal (Απόδοση: 1.65)

(19:30) Μπόντρουμσπορ – Κασίμπασα: Over 2.5 (Απόδοση: 2.00)

(20:00) Νόρτζελαντ – Βέιλε: Goal / Goal (Απόδοση: 1.80)

(21:00) Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμπ: 1 (Απόδοση: 1.75)

(21:00) Αλ Αχλί – Αλ Καλίγ: 1 (-1,5) (Απόδοση: 1.85)

Συνολική απόδοση: 19,23