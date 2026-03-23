Στις 10:30 η ανακοίνωση του πακέτου μέτρων για τις επιπτώσεις του πολέμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έκτακτο διάγγελμά του θα ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Μετά το σήμα των Βρυξελλών για την απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις δημοσιονομική ευελιξία στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής την προηγούμενη Πέμπτη και έως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει για την αναγκαιότητα μιας γενναιότερης παρέμβασης στην αγορά της ενέργειας, στην κυβέρνηση βρίσκονται από την Παρασκευή σε διαρκείς συσκέψεις, προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί το πλέγμα παρεμβάσεων.

Γρήγορα οι αποφάσεις

Μία τέτοια, όπως πληροφορείται ο FLASH, πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, προχθές Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ετέθησαν επί τάπητος όλα τα σενάρια τόσο ως προς τα προωθούμενα μέτρα, όσο και ως προς τη διάρκεια και την ένταση των εχθροπραξιών, κάτι, που εν πολλοίς παραμένει ένας από τους κυριότερους αγνώστους Χ.

Επίσης, πηγή του οικονομικού επιτελείου επισημαίνει με νόημα πως πλέον ο πρωθυπουργός έχει στο γραφείο του όλα τα σενάρια και τους πιθανούς συνδυασμούς μέτρων και αναμένεται ο ίδιος να αποφασίσει πότε θα πατήσει το κουμπί των ανακοινώσεων. «Το γοργόν και χάριν έχει» επισημαίνει με νόημα επιτελικό κυβερνητικό στέλεχος τονίζοντας ότι πλέον υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ως προς τη στρατηγική, που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η κυβέρνηση εν όψει και της Μεγάλης Εβδομάδας δεν μπορεί να καθυστερήσει για πολύ τις σχετικές ανακοινώσεις.

Μάλιστα και σύμφωνα με μία συγκεκριμένη γραμμή πληροφόρησης δεν αποκλείεται το δεύτερο πακέτο μέτρων να ενεργοποιηθεί ακόμη και τα αμέσως επόμενα 24ώρα, ίσως και πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη, όπου και θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν το αργότερό έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας.

Όλα τα μέτρα στο τραπέζι

Εξάλλου και με δεδομένο ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η προοπτική ενεργοποίησης και άλλων μέτρων στο εγγύς μέλλον, ανάλογα με τη διάρκεια αλλά και την ένταση των οικονομικών επιπτώσεων, στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να προτεραιοποιούνται για την ώρα τουλάχιστον πιο στοχευμένες παρά οριζόντιες παρεμβάσεις.

Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης σημειώνει, πάντως, ότι στο τραπέζι έχουν πέσει και άλλες ιδέες όπως η οριζόντια επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, η εκτόξευση της τιμής του οποίου προκαλεί αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, μέτρα, που είναι κοντά να «κλειδώσουν» είναι η χορήγηση fuel pass με εισοδηματικά κριτήρια, παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που μπορεί να κυμαίνεται από τη μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια, έως τη μείωση των λιμενικών τελών, αλλά και την επιδότηση στις υποχρεωτικές εκπτώσεις για κοινωνικά ευάλωτους, αλλά και πλαφόν στα λιπάσματα.