Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή των email αποδήμων

Για τις 24 Νοεμβρίου προσδιορίστηκε η δίκη για την υπόθεση της διαρροής των e-mails αποδήμων, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι κατηγορίες αφορούν τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ στο εδώλιο θα καθίσουν τέσσερα άτομα:

Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γραμματέας αποδήμων της ΝΔ Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο πρώην οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης της ΝΔ Μένιος Κορομηλάς, αλλά και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο οποίος είχε απαλλαγεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή είχε επιβάλλει πρόστιμα 40.000 ευρώ στην τέως ευρωβουλευτή, 10.000 στους κ. Θεοδωρόπουλο και Κορομηλά και 40.000 στο κυβερνών κόμμα, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ακυρώσει το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στη Νέα Δημοκρατία, επικυρώνοντας τα υπόλοιπα. Παράλληλα, πρόστιμο 400.000 ευρώ είχε επιβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεν είχε προσφύγει στο ΣτΕ.