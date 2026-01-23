Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν ξεμπερδέψει με το αγροτικό

Μπορεί το φαινόμενο των μπλόκων να βαίνει προς εκτόνωση, ωστόσο, η ανακούφιση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι μάλλον πρόσκαιρη. Και αυτό γιατί στην κυβερνητική έδρα αντιλαμβάνονται πως επείγει πλέον ο στρατηγικός αναπροσανατολισμός του πρωτογενούς τομέα, καθώς τα μείζονα αδιέξοδα των Ελλήνων αγροτών δεν αμβλύνονται από τις μικρές κατά κανόνα ενέσεις αναπλήρωσης εισοδήματος, που ούτως ή άλλως δεν αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα.

Έμπειρο στα αγροτικά ζητήματα «γαλάζιο» πολιτικό στέλεχος εμφανίζεται μάλλον απαισιόδοξο για το εγγύς μέλλον. Η ίδια «πηγή» προεξοφλεί πως η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών λόγω της κατάρρευσης των τιμών διεθνώς δεν πρόκειται να αλλάξει στο αμέσως προσεχές διάστημα, κάτι, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μία νέα φάση σοβαρότερης κοινωνικής αναταραχής.

«Βρισκόμαστε, δυστυχώς, στο και πέντε» παραδέχεται ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας επιβεβαιώνοντας την αγωνία της κυβέρνησης να εκκινήσει ένα συντεταγμένο, όσο και ειλικρινή διάλογο, ώστε να προσαρμοστεί ο αγροτικός κόσμος στα νέα δεδομένα στο εγχώριο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, από το κυβερνών κόμμα θα προσπαθήσουν να επαναπροσεγγίσουν τον αγροτικό κόσμο εν όψει και των εκλογών του 2027, εγχείρημα, πάντως, περισσότερο σύνθετο και απαιτητικό καθώς όπως έγινε αντιληπτό από τις εφετινές κινητοποιήσεις τα μεγάλα αδιέξοδα φαίνεται πως έχουν ριζοσπαστικοποιήσει τμήμα αγροτών και κτηνοτρόφων καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη, εάν όχι ανέφικτη, την επικοινωνία τους με την κυβέρνηση.