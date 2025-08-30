Στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι και γύψο η Ζέττα Μακρή - «Περαστικά μου»

Περιπέτεια με την υγεία της περνάει η βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Ζέττα Μακρή, η οποία έσπασε το πόδι της, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, και της τοποθετήθηκε γύψος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews, όλα πήγαν καλά και η Ζέττα Μακρή αναρρώνει, με τους γιατρούς να της έχουν συστήσει ακινησία για έναν μήνα.

Η Ζέττα Μακρή στο ΚΑΤ/Φωτ. GEGONOTANEWS.GR

Την περιπέτειά της, δημοσιοποίησε η ίδια μέσω των social, ανεβάζοντας μία φωτογραφίας της από το κρεβάτι του νοσοκομείου, γράφοντας στη λεζάντα «Περαστικά μου!!!».



Με τη δημοσιοποίηση, δεκάδες φίλοι, συνεργάτες και ψηφοφόροι της έσπευσαν να της ευχηθούν ταχεία ανάρρωση και «σιδερένια»!