Στο νοσοκομείο ο διάσημος ράπερ Lil Nas X - Χόρευε γυμνός στους δρόμους του Λος Άντζελες

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο γνωστός ράπερ Lil Nas X, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση στο Λος Άντζελες, καθώς περπατούσε στη μέση μιας λεωφόρου τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025 (τοπική ώρα), φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και τις καουμπόικες μπότες του!



Το TMZ παρουσίασε ένα βίντεο του ράπερ να είναι σχεδόν γυμνός και να χορεύει στην Ventura Blvd. Περαστικός τον κατέγραψε με την κάμερα, με τον ράπερ να φαίνεται να γυρνά προς το μέρος του αρκετές φορές και να μουρμουρά ότι πήγαινε σε ένα πάρτι. Σε άλλο σημείο του βίντεο, εμφανίζεται να βάζει έναν πορτοκαλί κώνο στο κεφάλι του.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο, καθώς εκτιμήθηκε ότι η συμπεριφορά του ράπερ ήταν αποτέλεσμα υπερβολικής δόσης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

#BREAKING ‼️ Lil Nas X Roams L.A. Street Nearly Naked at 4 AM, Hospitalized for Possible ODhttps://t.co/Un5lNrDLpI pic.twitter.com/7TwsHkj1tN — TMZ (@TMZ) August 21, 2025

Ποιος είναι ο Lil Nas X

Ο Μοντέρο Χιλ, γνωστός και ως Lil Nas X, είναι Αμερικανός ράπερ και στιχουργός. Έγινε γνωστός με το σινγκλ «Old Town Road», ένα κομμάτι της country rap. Το συγκεκριμένο κομμάτι έφτασε στην κορυφή των μουσικών charts παγκοσμίως και έλαβε πολύ θετικές κριτικές, ενώ ακολούθησαν αρκετά γνωστά κομμάτια, όπως το «Panini» και το «Rodeo».

Ο Χιλ είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος. Το 2020, ο Lil Nas X μίλησε δημόσια για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ως ομοφυλόφιλος. Αυτό οδήγησε σε πολλές αντιδράσεις από άτομα με ομοφοβικές απόψεις, καθώς και από ισλαμιστές, οι οποίοι έκαναν λόγο για απαγόρευση των κομματιών του για τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ως απάντηση, ο Χιλ κυκλοφόρησε το σινγκλ «Montero». Παρά τις θετικές κριτικές, το κομμάτι έγινε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο. Εκτός από το σεξουαλικό περιεχόμενο του κομματιού, ο νεαρός ράπερ εξετάζει και τα δόγματα του Χριστιανισμού σε σχέση με την ομοφυλοφιλία, ενώ υπάρχει η συνεχής υπόνοια ότι ο Χριστιανισμός είναι μια ομοφοβική και ρατσιστική θρησκεία. Κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ του κομματιού στο YouTube, το οποίο παρουσιάζει τον ράπερ να δικάζεται από τον Θεό και να κατεβαίνει στην κόλαση και οδήγησε σε ακόμα περισσότερες επικρίσεις.



Ο Lil Nas X έλαβε τις περισσότερες υποψηφιότητες για Βραβεία Γκράμι, ενώ τελικά κέρδισε στις κατηγορίες Best Music Video και Best Pop Duo/Group Performance. Έγινε ο πρώτος ανοικτά ΛΟΑΤ αφροαμερικανός καλλιτέχνης που βραβεύτηκε από την Country Music Association. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Χιλ είναι ένα από τα 25 άτομα με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, σύμφωνα με το περιοδικό Time.