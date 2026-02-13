Στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη ο Αντώνης Σαμαράς

Κλείνει ο κύκλος των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο θα βρεθεί ο Αντώνης Σαμαράς προκειμένου να συναντήσει τον Κώστα Τασούλα τον οποίο, σημειώνεται, ότι ψήφισε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας με βάση το σκεπτικό που είχε αναπτύξει ότι ο υποψήφιος ΠτΔ θα πρέπει να προέρχεται από την κεντροδεξιά (είχε προηγηθεί η πρότασή του για τον Κώστα Καραμανλή).

Στη δήλωση του, ωστόσο, ο κ. Σαμαράς είχε υπενθυμίσει πως διατηρεί τις διαφωνίες του με τον Κώστα Τασούλα σε σειρά ζητημάτων επί των οποίων είχε τοποθετηθεί.