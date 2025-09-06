Στο σπίτι όπου οι νότες ακόμη ανασαίνουν:Το Βραχάτι του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από τα μάτια της Μαργαρίτας

Στο παραθαλάσσιο Βραχάτι Κορινθίας βρίσκεται ένα από τα πιο αγαπημένα καταφύγια του Μίκη Θεοδωράκη. Το σπίτι αυτό, χτισμένο μέσα σε έναν κατάφυτο κήπο που «ανασαίνει» με το Ιόνιο πέλαγος, δεν ήταν απλώς μια εξοχική κατοικία· υπήρξε τόπος δημιουργίας, περισυλλογής και έμπνευσης.



Εκεί ο Μίκης πέρασε αμέτρητα καλοκαίρια, άλλοτε γράφοντας μουσική και άλλοτε υποδεχόμενος φίλους, συνεργάτες και καλλιτέχνες. Οι μελωδίες του μπλέκονταν με τον ήχο των κυμάτων, ενώ οι μεγάλες συζητήσεις γύρω από το πιάνο και το τραπέζι της βεράντας έγραψαν μικρές σελίδες πολιτιστικής ιστορίας.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, η κόρη του Μαργαρίτα Θεοδωράκη άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού και ξενάγησε την τηλεοπτική κάμερα στους χώρους που αγάπησε ο πατέρας της. Ένα συγκινητικό ταξίδι στις μνήμες, μέσα από αντικείμενα, νότες και στιγμές που παραμένουν ζωντανές.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, αναφέρθηκε αρχικά, στη ζωή του πατέρα της στο Βραχάτι. «Το Βραχάτι ήταν ένας από τους τόπους που αγάπησε περισσότερο ο πατέρας μου. Στο Βραχάτι έχει συνθέσει πολλά μουσικά έργα, τον ενέπνεε ο χώρος», είπε, αναφερόμενη και στον Μάιο του 1968, όταν ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό στην περιοχή. Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μοιράστηκε επίσης τις αναμνήσεις της από επισκέψεις σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο τραγουδιστής Αλ Μπάνο, που είχαν περάσει από το Βραχάτι.

Το Βραχάτι υπήρξε για τον Θεοδωράκη τόπος ξεκούρασης, αλλά και πνευματικού ανεφοδιασμού. Μακριά από την ένταση της Αθήνας, βρήκε εδώ τον ρυθμό της φύσης και τη γαλήνη που του επέτρεπαν να μεταμορφώνει τις σκέψεις του σε μουσική που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο.



Σήμερα, το σπίτι στο Βραχάτι παραμένει σύμβολο της βαθιάς σχέσης του Μίκη με τον τόπο και τη θάλασσα. Ένας χώρος που κουβαλά τις μνήμες μιας ζωής αφιερωμένης στην τέχνη και την Ελλάδα, κρατώντας ζωντανή την παρουσία του μεγάλου δημιουργού.