ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Europa League με τριάδα προκριματικών σε ισοπαλίες και combo bet

Σημεία από τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Europa League προτείνει το Freetips247.com με επιλογές ρίσκου και combo bet.

Τομπόλ Κοστανάι vs Ρουζόμπεροκ (1 & Over 3.5)

Ήταν ανώτερη από την αρχή της κλήρωσης και το έδειξε και στον αγωνιστικό χώρο. Η Ρουζόμπεροκ κατάφερε στο πρώτο ματς να επιβάλει τον ρυθμό της και στο τέλος να φύγει με το τρίποντο, επικρατώντας με το εμφατικό 5-2. Ένα σκορ που δίχως αμφιβολία της δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση στη διοργάνωση. Στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες της Ρουζομπερόκ, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Ωστόσο, από την άλλη, η Τόμπολ νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Τέλος, νίκησε στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Για αυτό και πάμε με το 1 & Over 3.5 στο 3.65.

Πάφος vs Έλφσμποργκ (Χ)

Απελπιστική ήταν η εικόνα της Πάφου στο πρώτο ματς και για αυτό γνώρισε και δίκαια ήττα με 3-0 από την πολύ ανώτερη Έλφσμποργκ, η οποία βρίσκεται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση. Ωστόσο, η Πάφος έδειξε καλή εικόνα στα φιλικά, στα οποία παρέμεινε αήττητη, ενώ η Έλφσμποργκ έχασε στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Βάσει δυναμικής η φιλοξενούμενη έχει το πάνω χέρι για τη νίκη απόψε, αλλά θεωρούμε πως η Πάφος θα καταφέρει να δείξει διαφορετικό πρόσωπο, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι αρκετό για την πρόκριση. Θα κρατήσουμε το Χ στο 3.60.



Ζίρα vs Σέριφ Τίρασπολ (Χ)

Στο πρώτο ματς δεν υπήρξαν πολλά γκολ αλλά ούτε και θέαμα. Ωστόσο η Ζίρα με ένα τέρμα που κατάφερε να σημειώσει πήρε ένα ελαφρύ προβάδισμα για την αποψινή αναμέτρηση. Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της Ζίρα, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις), ενώ η Σερίφ Τιρασπόλ έχει 3 εκτός έδρας σερί ήττες. Στα τελευταία έξι ματς της Ζίρα, υπήρξαν τέσσερις νίκες αλλά και δύο ήττες. Ενώ από την άλλη στον ίδιο αριθμό αγώνων η Σέριφ μετράει δύο νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Θα επιλέξουμε το Χ στο 3.25, καθώς ενδέχεται το ματς να κριθεί στην παράταση και ίσως στα πέναλτι.



Το δελτίο του Freetips247.com

18/7 -- 18.00| Τομπόλ Κοστανάι vs Ρουζόμπεροκ 1 & Over 3.5 (Απόδοση 3.65)

18/7 -- 19.00| Πάφος vs Έλφσμποργκ Χ (Απόδοση 3.60)

18/7 -- 19.00| Ζίρα vs Σέριφ Τίρασπολ Χ (Απόδοση 3.25)

