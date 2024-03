ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Ευρωπαϊκά Bet Builder σε απόδοση 4.80 και 23.00!

Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Παρασκευής (08/03) και το Freetips247.com προτείνει ισάριθμα Bet Builder για ταμείο.

Ξεκινώντας με την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μαγιόρκα στις 22:00. Η ομάδα του Τσάβι έχει αρχίσει και βρίσκει τα πατήματά της, καθώς στα τελευταία παιχνίδια είναι αήττητη, μετρώντας τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Με αυτόν τον τρόπο, έχει φτάσει τους 58 βαθμούς κι έχει μειώσει στους οκτώ βαθμούς από την πρωτοπόρο Ρεάλ.



Από την άλλη, η Μαγιόρκα δεν βρίσκεται και στα καλύτερα της, καθώς μετράει τρεις ήττες, δύο νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία έξι ματς. Σήμερα, βρίσκεται στην 15η θέση της κατάταξης με 27 βαθμούς. Άξιο αναφοράς ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η αποψινή φιλοξενούμενη ομάδα έφερε ισοπαλία στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Για το Bet Builder θα πάμε με το 1/1 στο 2.15 καθώς η Μπαρτσελόνα θα μπει φουριόζα από τα πρώτα λεπτά για να επιβάλλει την δύναμη της και να καθαρίσει από νωρίς.

Η ιστορία των αναμετρήσεων μας οδηγεί να ποντάρουμε στα γκολ και συγκεκριμένα στο Over 2.5 στο 1.78. Επίσης, θα πάμε με τα κόρνερ και συγκεκριμένα με το Over 8.5 στο 1.55, μιας και η ομάδα του Τσάβι είναι.. ομάδα των κόρνερ.



Για το σερί η Νάπολι

Η δεύτερη αναμέτρηση που έχουμε κρατήσει γι’ απόψε (08/03) είναι αυτή της Νάπολι με την Τορίνο στις 21:45. Οι «παρτενοπέι» έστω κι αργά, βρίσκουν ξανά τα πατήματά τους. Μετά από μία ήττα και δύο σερί ισοπαλίες κατάφεραν να πανηγυρίσουν δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πρωταθλήματος. Έτσι, έφτασαν στην 7η θέση της κατάταξης της Serie A με 43 βαθμούς.

Από την άλλη τώρα, η Τορίνο δεν βρίσκεται και στα καλύτερά της, έχοντας μόλις μία νίκη στα τελευταία έξι ματς πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει στην 10η θέση της Serie A με 37 βαθμούς. Βέβαια, οι δύο ομάδες δεν απέχουν πάρα πολύ στη βαθμολογία, μιας και τις χωρίζουν έξι βαθμοί. Για το Bet Builder θα πάμε με την έδρα καθώς η Νάπολι δεν έχει χάσει στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες στη διοργάνωση.

Ωστόσο, τόσο η Τορίνο όσο και η Νάπολι ήταν ισόπαλες στο ημίχρονο στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες εκτός έδρας και στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εντός έδρας στο πρωτάθλημα, αντίστοιχα. Έτσι, κρατάμε το Χ/1 στο 4.50, να σκοράρει ο Κβαρατσκέλια στο 3.60 μιας και ο Γεωργιανός βρίσκεται σε τρομερή φόρμα φέτος με τη φανέλα της Νάπολι και τέλος, επιλέγουμε το Over 2.5 στο 2.25 μιας και στα τρία τελευταία μεταξύ τους ματς, σημειώθηκαν περισσότερα από 2.5 τέρματα.



Η πρόβλεψη του Freetips247.com



Bet Builder: Μπαρτσελόνα vs Μαγιόρκα (22:00)

 Ημίχρονο/Τελικό 1/1 (2.15)

 Σύνολο Γκολ: Over 2.5 (1.78)

 Σύνολο Κόρνερ: Over 8.5 (1.55)



Απόδοση Bet Builder: 4.80



Bet Builder Νάπολι vs Τορίνο (21:45)

 Ημίχρονο/Τελικό: Χ/1 (4.50)

 Να σκοράρει: Κβαρατσκέλια (3.60)

 Σύνολο Γκολ: Over 2.5 (2.25)



Απόδοση Bet Builder: 23.00



Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και

έτοιμα δελτία στοιχήματος στο Freetips247.com!