ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Ευρωπαϊκή πεντάδα σε απόδοση 17.36!

Ξεκίνημα από την αναμέτρηση της Ρεν με την Μαρσέιγ. Χαμηλά στη βαθμολογία η ομάδα

της Βρετάνης, η οποία παραμένει υπολογίσιμη. Τέσσερις σερί εκτός έδρας νίκες για την

Μαρσέιγ που είναι εντυπωσιακή στην τρέχουσα σεζόν. Το καλοπληρωμένο διπλό στο 2.45

αξίζει!



Παραμένοντας στη Γαλλία, τρία από τα πέντε τελευταία ματς ανάμεσα σε Μπρεστ και Λυών

ανέδειξαν Over. Μπορεί να συνεισφέρει η Μπρεστ στο Over, ενώ η Λυών μετράει επίσης

6/7 στα τελευταία της παιχνίδια. Αναμένεται ανοιχτό παιχνίδι και το Over 2.5 σε απόδοση

1.75 θα μπει στο παιχνίδι μας.



Στη Serie A, διεξάγεται το ντέρμπι του Τορίνο ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και την

Γιουβέντους. Μόλις μια νίκη σε 10 αγωνιστικές για την ομάδα του Πάολο Βανόλι που δεν

φημίζεται για την παραγωγικότητα της. Από το 2015 σε 21 ματς δεν έχει ηττηθεί από την

Τορίνο η Γιουβέντους. Πάμε σε combo bet Χ2 & Under 3.5, σε απόδοση 1.50 από τις εταιρίες στοιχήματος .



Στην Τουρκία η αδύναμη εκτός έδρας Μποντρουμσπόρ αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας.

Ευκαιρία για τους «Μαύρους Αετούς» να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί τους και να

επιστρέψουν επιτέλους στις νίκες. Δείχνει εξαιρετική επιλογή το 1 & Over 1.5, σε απόδοση

1.80.



Κλείνουμε το παρολί με την αναμέτρηση στο Βέλγιο μεταξύ Βέστερλο και Σιντ Τρούιντεν.

Ντεφόρμε και οι δύο ομάδες με κοινό παρανομαστή το πρόβλημα στην άμυνα. Πιθανό το

να δούμε γκολ εκατέρωθεν, μιας και κρατάνε σπάνια ανέπαφες τις εστίες τους. Φάσεις θα

βγάλουν, το θέμα είναι να είναι αποτελεσματικές στην επίθεση. Το Goal / Goal παίζει σε

απόδοση 1.50.



Freetips247.com Επιλογές



17:00 Βέστερλο – Σιντ Τρούιντεν: Goal / Goal (1.50)

18:00 Μπρεστ – Λυών Over 2.5 (1.75)

18:00 Μπεσίκτας – Μποντρουμσπόρ 1 & Over 1.5 (1.80)

19:00 Τορίνο – Γιουβέντους Χ2 & Under 3.5 (1.50)

22:05 Ρεν – Μαρσέιγ 2 (2.45)



Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και

έτοιμα δελτία στοιχήματος στο Freetips247.com.