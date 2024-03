Το Freetips247 προτείνει μια τριάδα αγώνων από το αποψινό (6/3) μενού σε Champions League, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας!

Πρώτη επιλογή, το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Λειψία. Με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μπραχίμ Ντίαθ και μια σειρά επεμβάσεων του Λούνιν η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από την Λειψία (0-1) και έκανε άλμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Champions League. Η Λειψία ήταν ανταγωνιστική και μάλιστα σκόραρε με τον Σλοβένο Σέσκο, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο προηγούμενο παιχνίδι της Ρεάλ, ο Μπέλιγχαμ σκόραρε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με την Βαλένθια, όμως ο διαιτητής δεν μέτρησε το γκολ σφυρίζοντας την λήξη την στιγμή που ο Άγγλος είχε σουτάρει! Από την άλλη πλευρά η Λεψία βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Bundesliga. Η ομάδα του Μάρκο Ρόζε μετά την ήττα στις καθυστερήσεις από την Μπάγερν Μονάχου (2-1) επέστρεψε στις επιτυχίες συντρίβοντας εκτός έδρας την Μπόχουμε με 4-1. Θεωρούμε πως οι Γερμανοί μπορούν τούτη τη φορά να σκοράρουν. Επιλογή μας το G/G.



Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι - Κοπεγχάγη. Σχεδόν βέβαιη η πρόκριση της Σίτι, η οποία πέρασε από την έδρα της Κοπεγχάγης με 3-1. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα απέδωσε για άλλη μία φορά εξαιρετικό ποδόσφαιρο και με σκόρερ τους Ντε Μπρόινε (11’), Μπερνάρντο Σίλβα (45+1′) και Φόντεν (90+2′) απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για τα προημιτελικά. Μάλιστα ο Βέλγος είχε και δύο ασίστ, όντας ο κορυφαίος του γηπέδου. Ακολούθησε νέα νίκη με το ίδιο σκορ στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ κόντρα στη Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Τεν Χαγκ άνοιξε το σκορ, όμως η Σίτι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον φορμαρισμένο Φόντεν που πέτυχε δύο γκολ έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτός μάχης από τους «Πολίτες» ο Γκρίλις. Στον αντίποδα, η Κοπεγχάγη μετά τις δύο σερί νίκες κόντρα σε Σίλκεμποργκ (0-3) και Νόρτζελαντ (2-0) ηττήθηκε με 2-0 από την Μίντιλαντ. Δύσκολα θα αντέξει η Κοπεγχάγη σε ένα ματς όπου αναμένεται να ανοίξει από το ξεκίνημα. Θα επιλέξουμε το Over 3.5 γκολ.



Κλείνουμε την τριάδα μας με τον επαναληπτικό αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας ανάμεσα στον Άρη και τον Παναιτωλικό, όπου κρίνεται το εισιτήριο για τον τελικό με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Οι «κίτρινοι» έχουν αποκτήσει προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 1-0 στο πρώτο μεταξύ τους ματς. Στο τελευταίο ματς η ομάδα του Άκη Μάντζιου αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την ΑΕΚ καταλαμβάνοντας την 5η θέση της βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Παναιτωλικός από την πλευρά του αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Κηφισιά. Αναμένεται κλειστό ματς στο Κλεάνθης Βικελίδης με τις δύο ομάδες να μην παίρνουν μεγάλα ρίσκα. Βέβαια, οι φιλοξενούμενοι θα χρειαστεί να επιτεθούν για να φέρουν στα... ίσα την υπόθεση πρόκριση, ενώ οι γηπεδούχοι θα πρέπει να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα για να «κλειδώσουν» την πρόκριση στον τελικό. Επιλογή μας τα 2-3 γκολ.