ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Με γκολ και πόντους σε τίμιες αποδόσεις

Λεγκανές – Βαγεκάνο (22:00).

Τη διαιτησία της αναμέτρησης έχει αναλάβει ο Μιγκέλ Ορτίθ, ο οποίος φέτος δείχνει κατά μέσο όρο 4,1 κάρτες ανά αγώνα. Γι’ αυτό και η γραμμή έχει τοποθετηθεί στο 4,5, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να εμπλακούμε σε αυτό το στοίχημα.

Η Λεγκανές έχει μεγαλύτερη βαθμολογική ανάγκη, όμως την Τετάρτη την περιμένει ένα τεράστιο ραντεβού, καθώς αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στους «8» του Κυπέλλου Ισπανίας. Το μυαλό της, λοιπόν, δεν αποκλείεται να είναι ήδη στραμμένο σε εκείνο το ματς. Από την άλλη, η Βαγεκάνο δεν έχει ιδιαίτερα καλό απολογισμό στο «Μπουτάρκε» (2-2-4), ενώ γενικότερα δυσκολεύεται εκτός έδρας (3-5-3). Συνεπώς, τα σημεία δεν έχουν αξία και τα αφήνουμε στην άκρη.

Δείχνει ότι έχει γκολ

Το στοιχηματικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα γκολ. Αναμένουμε να σκοράρουν και οι δύο ομάδες (δηλαδή το παιχνίδι να ξεκινήσει από το 1-1). Από τη στιγμή που οι αποδόσεις στο Over 2.5 και στο Goal/Goal είναι ιδιαίτερα υψηλές (2.50 και 2.05 αντίστοιχα), η επιλογή μας είναι το Goal/Goal ή Over 2.5!

Τα στατιστικά ενισχύουν αυτό το ποντάρισμα:

• Στα 6/6 τελευταία επίσημα και φιλικά μεταξύ τους παιχνίδια, επιβεβαιώθηκε το Goal/Goal ή Over 2.5, ανεξαρτήτως έδρας.

• Η Λεγκανές έχει 8/11 over σε όλες τις διοργανώσεις και 3/4 στο γήπεδό της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

• Η Βαγεκάνο μετράει 6/6 Goal/Goal, με τα 5/5 να έχουν σκορ 2-3 γκολ, ενώ εκτός έδρας έχει 3/3 Goal/Goal με σκορ 1-1.

• Το 1-1 ήταν και το σκορ του πρώτου γύρου.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, θα πάμε στην επιλογή του Goal / Goal ή Over 2.5, σε απόδοση 1.95.

Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας (21:30)



Τα μεγάλα ντέρμπι είναι για τους μεγάλους παίκτες. Ένας τέτοιος για τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου είναι ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του στο πρωτάθλημα και πλέον είναι έτοιμος για το ραντεβού με την Παρτίζαν.

Κοιτώντας πολλές φορές το ρόστερ της ομάδας του Σφαιρόπουλου, διακρίνεις το ταλέντο, αλλά και το ταβάνι. Όταν ο Νέντοβιτς νιώθει καλά, η ομάδα φαίνεται πολύ καλύτερη. Τα σουτ του από την περίμετρο παραμένουν πολύ σημαντικά, κυρίως σε παιχνίδια ειδικών συνθηκών όπως το ντέρμπι του Βελιγραδίου.

Στις σπουδαίες επιθετικές νύχτες του Νέντοβιτς ο Ερυθρός έχει πετύχει κομβικές νίκες, όπως αυτές με Παρί πιο πρόσφατα και Ολυμπιακό.

Το over 7.5 των πόντων του στο 1.78 αποτελεί μια καλή επιλογή στα προγνωστικά στοιχήματος.

ΙΣ1 – 31/01 – 22.00 – Λεγκανές – Βαγκεκάνο – Goal/Goal ή Over 2.5

31/1 – 21:30 – Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας: Νέντοβιτς over 7.5 πόντοι (1.78)

