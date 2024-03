Το Freetips247 προτείνει μια τριάδα αγώνων από το αποψινό (14/3) μενού στο Conference League!



Πρώτη επιλογή, ο επαναληπτικός του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ επί σερβικού εδάφους στο πλαίσιο της φάσης των «16» του UEFA Conference League . Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετά από εμφατική επικράτηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 4-1 θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό σε ουδέτερη έδρα. Οι Ισραηλινοί θέλουν να διατηρήσουν το πλεονέκτημα που έχουν από το πρώτο ματς για να πάρουν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Ρόμπι Κιν θα παρατάξει την ίδια ενδεκάδα με το πρώτο παιχνίδι έχοντας ξεκουράσει το «βαρύ πυροβολικό», Εράν Ζαχάβι στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (0-1). Ο Ολυμπιακός, μετά από δύο βαριές ήττες από Μακάμπι Τελ Αβίβ (4-1) και Παναθηναϊκό (3-1), θέλει να βγάλει αντίδραση και στην TSC Arena θα κυνηγήσει την υπέρβαση για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στην οκτάδα του UEFA Conference League. Ο Μεντίλιμπαρ στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της άμυνας των «ερυθρολεύκων» περιμένοντας μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση από τους παίκτες του. Ο Ολυμπιακός θα ρισκάρει επιθετικά, γεγονός που μπορεί να επιφέρει προβλήματα στην άμυνα του. Επιλογή μας το G/G.



Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε κατώτερος του αναμενόμενου στο «Μάξιμιρ» γνωρίζοντας την ήττα με 2-0. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει επικίνδυνη αποστολή, ωστόσο στην «φλεγόμενη» Τούμπα έχει αποδείξει στο παρελθόν πως τα πάντα είναι εφικτά. Το κλίμα πάντως βάρυνε από την ήττα με 1-0 από τον «συμπολίτη» Άρη στο πρώτο ματς για τα play-offs του πρωταθλήματος. Στον αντίποδα, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επικράτησε πιο δύσκολα από ότι μαρτυρά το τελικό 5-2 επί της Σλάβεν Κοπρίβνιτσα για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κροατίας. Μάλιστα κέρδισε δύο πέναλτι. Αξίζει να σημειωθεί πως τούτο είναι το πρώτο παιχνίδι με τον θρύλο του Παναθηναϊκού και του κροατικού ποδοσφαίρου, Βέλιμιρ Ζάετς στον προεδρικό θώκο του συλλόγου. Θα επιλέξουμε τον «άσο» στο 1.85.



Κλείνουμε την τριάδα μας με το ματς της Άστον Βίλα με τον Άγιαξ. Μπορεί το πρώτο παιχνίδι να έληξε ισόπαλο δίχως σκορ, όμως τούτη τη φορά οι συνθήκες αναμένεται να είναι διαφορετικές. Οι «Χωριάτες» με εξαίρεση την αναμέτρηση στο Άμστερνταμ έφεραν Over στα υπόλοιπα οχτώ παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά ο Άγιαξ μόνο για την άμυνα του δεν φημίζεται. Το 0-0 στο πρώτο ματς ήταν μόλις το δεύτερο στην διάρκεια της σεζόν, καθώς ανάλογο αποτέλεσμα είχε σημειώσει και απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ. Εκτός έδρας ο «Αίαντας» έχει φέρει 10 Over στα τελευταία 11 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Περιμένουμε διαφορετικό ρυθμό τούτη τη φορά με το Over 2.5 γκολ να έχει τύχη να εμφανιστεί.



Freetips247.com Επιλογές

 19.45 ΠΑΟΚ vs Ντινάμο Ζάγκρεμπ 1 (1.85)

 22.00 Άστον Βίλα vs Άγιαξ Over (1.55)

 22.00 Μακάμπι Τ.Α. vs Ολυμπιακός G/G (1.65)



