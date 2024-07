ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Πεντάδα από το Champions League και το Conference League σε απόδοση 17.40!

Το Freetips247.com εστιάζει στις αποψινές επαναληπτικές αναμετρήσεις για τον 2ο Προκριματικό Γύρο σε Champions League και Conference League προσφέροντας παρολί σε απόδοση 17.40!



Mακάμπι Τελ Αβίβ vs Στεάουα (2-3)



Ανοικτοί λογαριασμοί για τις δύο ομάδες μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Βουκουρέστι. Οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν στο 70΄ με τον Μπιτόν, όμως η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους απάντησε πέντε λεπτά αργότερα με τον Καμερουνέζο Νταβά. Νωθρό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα Ρουμανίας για την Στεάουα που δεν έχει νικήσει στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Εντός έδρας ήττα από την

Οτελούλ Γκαλάτι (0-2). Η ρεβάνς με την Μακάμπι διεξάγεται στην Ουγγαρία. Αναμένουμε ένα ματς που θα κριθεί σε λεπτομέρειες, δίχως μεγάλα ρίσκα. Το εύρος τερμάτων στα 2-3 γκολ έχει τύχη.



Μπόρατς vs ΠΑΟΚ (2)



Πιο δύσκολα από ότι θα περίμενε κανείς ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε δύο φορές, με την υπογραφή του Κουλιεράκη, ισοφαρίστηκε ισάριθμες, αλλά το χρυσό γκολ του Νιγηριανού Εκόνγκ τού έδωσε τη νίκη με 3-2 και το προβάδισμα στο πρώτο ματς με τους Βόσνιους στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League. Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να περιοριστεί στη νίκη του πρώτου παιχνιδιού και θα κάνει το παν για να επιβάλει τον ρυθμό του. Καλύτερη η ομάδα του Λουτσέσκου μπορεί να ζευγαρώσει τις νίκες της.



Χάκεν vs Ντουντελάνζ (G/G)



Επίδειξη ισχύος έκανε η Χάκεν στο πρώτο παιχνίδι στο Λουξεμβούργο συντρίβοντας την Ντουντελάνζ με 6-2. Η πρόκριση εκτός συγκλονιστικού απροόπτου έχει κριθεί υπέρ της ομάδας του Παλ Άρνε Γιόχανσεν που συνέτριψε στη συνέχεια την Βαστέρας με 4-0 φτάνοντας στην πέμπτη θέση της Allsvenskan. Ανοικτά αγωνίζονται οι γηπεδούχοι, ενώ η Ντουντελάνζ δείχνει να

έχει ένα γκολ. Πάμε με το G/G.



Αούστρια vs Ίλβες (Οver)



Η Ίλβες από την Φινλανδία έκανε την μεγάλη έκπληξη στην πρώτη αναμέτρηση υπερισχύοντας με 2-1 της Αούστρια. Στο 88΄ ο Ρίσκι έκανε το 2-0 για την Ίλβες, με τους Αυστριακούς να μειώνουν στο 90΄ με τον Γκαλβάο. Λογικό φαβορί οι γηπεδούχοι σε ένα ματς, όπου όπως απέδειξε η Ίλβες μπορεί να συνεισφέρει σε ένα ακόμη Over.



Μίντιλαντ vs Σάντα Κολόμα (Under 4.5)



Η Σάντα Κολόμα από την Ανδόρα δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις εκπλήξεις μετά την πρόκριση επί της Μπαλκάνι από το Κόσοβο στον 1ο Γύρο των Προκριματικών του Champions League, αφού ηττήθηκε στην πρώτη αναμέτρηση με 3-0. Δύσκολα μπορεί να διεκδικήσει κάτι από την Μίντιλαντ που προέρχεται από ισοπαλία 2-2 με τη Νόρτζελαντ, ωστόσο μπορεί να γλιτώσει με μια τιμητική ήττα. Θα στραφούμε στο Under 4.5 γκολ.



Freetips247.com Επιλογές

 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Στεάουα 2-3 (2.00)

 Μπόρατς - ΠΑΟΚ 2 (1.60)

 Χάκεν - Ντουντελάνζ G/G (2.00)

 Αούστρια - Ίλβες Οver (1.60)

 Μίντιλαντ - Σάντα Κολόμα Under 4.5 (1.70)

Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και έτοιμα δελτία στοιχήματος στο Freetips247.com.