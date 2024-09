ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Σούπερ παρολί από Champions League σε απόδοση 44.95

Αρχικά το βράδυ της Τρίτης (17/09) στις 22:00, η Μίλαν υποδέχεται τη Λίβερπουλ. Η Μίλαν δεν είχε νίκη σε τρία ματς στη Serie A και για την 4η αγωνιστική υποδέχθηκε την ουραγό Βενέτσια, της οποίας κι επικράτησε με άνεση 4-0. Από την άλλη, για την Λίβερπουλ το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν ήταν και το καλύτερο. Κι αυτό διότι γνώρισε ήττα -σοκ από τη Νότιγχαμ. Στα στατιστικά τώρα, στους τελευταίους 6 αγώνες της Μίλαν, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Ενώ, δεν έχει χάσει στους τελευταίους 8 από 9 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη όμως, η Λίβερπουλ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 8 από 9 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Η ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων είναι υπέρ της Λίβερπουλ, καθώς μετράει έξι νίκες και μόλις μία ήττα. Στα τρία τελευταία μεταξύ τους ματς είχαμε γκολ και θέαμα, γι' αυτό και θα κρατήσουμε το G/G & Over 3.5 σε απόδοση 2.60.

Την Τετάρτη (18/09) στις 22:00 Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ κοντράρονται στο «Έτιχαντ». H Μάντσεστερ Σίτι με πρωταγωνιστή ξανά τον Χάαλαντ νίκησε με 2-1 την Μπρέντφορντ. Από την άλλη, για την Ίντερ δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο η σεζόν, καθώς αυτή την αγωνιστική στη Serie A αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 κι έμεινε ακόμα πιο πίσω από την κορυφή. Όσον αφορά τα στατιστικά, η Ίντερ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 9 από 10 αγώνες σε όλες Όπως επίσης και η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει χάσει στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, νίκησε στους τελευταίους 4 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Επιπλέον, η ομάδα του Γκουαρδιόλα έφερε ισοπαλία στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ίντερ δεν πρόκειται να τα παρατήσει τόσο εύκολα, αλλά αν συνεχίσει να "πυροβολεί" ο Χάαλαντ, τότε η Σίτι θα φτάσει στην κατάκτηση της νίκης, έστω και με δυσκολία. Θα κρατήσουμε το σημείο "Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει με 2 γκολ ακριβώς & σε απόδοση 4.55.

Τέλος, την Πέμπτη (19/09) στις 22:00 η Άρσεναλ φιλοξενείται από την Αταλάντα. Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Αταλάντα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 επί της Φιορεντίνα. Όπως τρίποντο πανηγύρισε και η Άρσεναλ, η οποία ήταν η νικήτρια του ντέρμπι στο Λονδίνο επί της Τότεναμ, με 1-0. Η Άρσεναλ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 8 από 9 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Ενώ, στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες της Αταλάντα, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Για την Άρσεναλ, στους τελευταίους 5 αγώνες της, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Ωστόσο, νίκησε στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Θα ρισκάρουμε εδώ και θα κρατήσουμε το Χ σε απόδοση 3.80.

Η πρόβλεψη του Freetips247.com

17/09, 22:00 Μίλαν vs Λίβερπουλ G/G & Over 3.5 (2.60)

18/09, 22:00 Μάντσεστερ Σίτι vs Ίντερ Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει με 2 γκολ ακριβώς (4.55)

19/09, 22:00 Αταλάντα vs Άρσεναλ Χ (3.80)

Απόδοση τριάδας: 44.95