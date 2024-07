ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Τριάδα από το Conference League σε απόδοση 7.12!

Τορπέντο Κιουτάισι vs Τίρανα

H Τορπέντο Κιουτάισι φιλοξενεί τα Τίρανα στο «Ραμάζ Σενγκέλια Στέιντιουμ». Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 2η θέση του πρωταθλήματος Γεωργίας έχοντας 35 βαθμούς σε 18 ματς. Στόχος των Γεωργιανών η πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. Την σεζόν 2018/19 έφτασαν κοντά στους ομίλους του Europa League, όμως αποκλείστηκαν στα πλέι-οφ από την Λουντογκόρετς. Την

περυσινή σεζόν αποκλείστηκαν στον 2ο Προκριματικό Γύρο του Conference League με συνολικό σκορ 5-3 από την Ακτόμπε.

Από την άλλη πλευρά τα Τίρανα για τρίτη φορά θα διεκδικήσουν μια διάκριση στο Conference League. Τις προηγούμενες φορές έφτασαν μέχρι τον 2ο Προκριματικό Γύρο της διοργάνωσης. Πέρυσι αποκλείστηκαν από την Μπεσίκτας. Τα Τίρανα θα παραταχθούν χωρίς τον αμυντικό Κεντρίμ Ισμαίλι κόντρα στην Τορπέντο Κιουτάισι. Η Γεωργία δεν αναγνωρίζει το κράτος του Κοσόβου και έτσι δεν επετράπη στον Ισμαίλι να ταξιδέψει. Επιλογή μας τα 2-3 γκολ, αφού περιμένουμε ένα ματς, το οποίο δεν αποκλείεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Άλλωστε η διαφορά των δύο ομάδων δεν είναι μεγάλη.

Βάασα vs Ζαλγκίρις Βίλνιους

Στην πέμπτη θέση του φινλανδικού πρωταθλήματος η Βάασα με απολογισμό 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες μετά την συμπλήρωση 15 αγωνιστικών. Ντεφορμέ το σύνολο του Γιόσι Νουόρελα, καθώς προέρχεται από τέσσερα ματς δίχως νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά η Ζάλγκιρις Βίλνιους φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του λιθουανικού πρωταθλήματος ούσα στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς διαφορά σε σχέση με την Χέγκελμαν.

Μόλις τρεις ήττες σε 22 αγωνιστικές για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι όμως προβλημάτισαν στα ματς με Χέγκελμαν και Κάουνος Ζάλγκιρις γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. H Βάασα παίζει ανοικτά φέρνοντας μεγάλα σκορ, ενώ η Ζαλγκίρις είναι υπολογίσιμη δύναμη τηρουμένων των αναλογιών. Θα επιλέξουμε το G/G.

Νόα vs Σκέντιγια

Στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος Αρμενίας με δύο βαθμούς λιγότερους σε σχέση με την Πιούνικ Ερεβάν τερμάτισε η Νόα, η οποία είναι πανίσχυρη στην έδρα της έχοντας μόλις μια ήττα (15-2-1). Επιστροφή στο Conference League για τους Αρμένιους τρία χρόνια μετά τον αποκλεισμό στον 1ο Προκριματικό Γύρο από την Κουόπιο (1-0, 0-5). Ο Ισλανδός Γκούντι Τοράρινσον, ο οποίος αρνήθηκε την πρόταση του ΟΦΗ για επέκταση της συνεργασίας, συμφώνησε με τη Νόα.

Από την άλλη πλευρά η Σκέντιγια, έχασε το πρωτάθλημα στη Βόρεια Μακεδονία στην ισοβαθμία με την Στρούγκα. Δύο νίκες στα φιλικά με Τίκβες (2-1) και Τίρανα (1-0), ήττα με 2-1 από την Παρτιζάνι Τιράνων (2-1). Η Σκέντιγια πέρυσι αποκλείστηκε στον 1ο Προκριματικό Γύρο του Conference League από την Ουαλική Χάβερφορντγουεστ Κάουντι στη διαδικασία των πέναλτι.

Θα ποντάρουμε στη δυναμική της Νόα στην έδρα της με τους Αρμένιους να θέλουν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα στην φετινή διοργάνωση. Επιλέγουμε τον «άσο».

Freetips247.com Επιλογές

 Τορπέντο Κιουτάισι vs Τίρανα 2-3 γκολ (1.95)

 Βάασα vs Ζαλγκίρις G/G (1.70)

 Νόα vs Σκέντιγια 1 (2.15)

