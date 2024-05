ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Τριπλέτα σε απόδοση 9.46

Στις 22:00 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση μεταξύ Λιντς Νόριτς στην Αγγλία, με φόντο την πρόκριση στον τελικό των playoff για την άνοδο στην Premier League. Μετά το 0-0 του πρώτο ματς όλα θα κριθούν απόψε. Η Νόριτς παρουσίασε θετικό πρόσωπο αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να βρει διαδρόμους για να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή της «σφιχτής» Λιντς, η οποία πλέον κρατάει την πρόκριση στα χέρια της. Μπορεί να μην έχει κερδίσει στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες στη διοργάνωση Τσάμπιονσιπ, ωστόσο κάθε φορά που αντιμετωπίζει τη Νόριτς εντός έδρας της βάζει δύσκολα.

Στα 26 τελευταία ματς, ανεξαρτήτου έδρας, η Λιντς μετράει 12 νίκες, έξι ισοπαλίες και οκτώ ήττες. Η τελευταία ήττα μάλιστα χρονολογείται το 2019 όταν τα «καναρίνια» επικράτησαν με 3-1. Να σημειωθεί πάντως στα 4 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους ματς, σημειώθηκε το G/G. Ένα σημείο το οποίο και θα κρατήσουμε για σήμερα σε απόδοση 1.87.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 21:30, η Μπάρι φιλοξενεί την Τερνάνα, με τις δύο ομάδες να μάχονται για την παραμονή στη Serie B. Από τη μία η Μπάρι μετράει μόλις μία νίκη στα τελευταία έξι ματς, έχοντας παράλληλα και τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Ενώ, από την άλλη η Τερνάνα μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, έχοντας ωστόσο και δύο ήττες και μία ισοπαλία.

Η Μπάρι πάντως δεν έχει κερδίσει στους τελευταίους 12 από 13 αγώνες στη Serie Β, ενώ στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη Serie Β). Στην έδρα της πάντως η Μπάρι έχει το πάνω χέρι κόντρα στην Τερνάνα, καθώς μετράει 10 νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Γι' αυτό και κρατάμε τον 1 σε απόδοση 1.91.

Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση μεταξύ Γιουνγκ Μπόις και Σεντ Γκάλεν. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε τρομερή φόρμα κι απόψε θα τα δώσουν όλα για τη νίκη. Από τη μία η Γιουνγκ Μπόις μετράει μόλις μία ήττα στα τελευταία έξι ματς, έχοντας

τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία κι από την άλλη η Σεντ Γκάλεν, είναι αήττητη με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, ούσα 4η με 50 βαθμούς και στο -15 από την αποψινή της αντίπαλο.

Βέβαια, όταν παίζει εντός έδρας, η Γιούνγκ Μπόις δεν έχει χάσει από την Σεν Γκάλεν στους τελευταίους 34 αγώνες κι αυτό της δίνει τον πρώτο λόγο απόψε για νικηφόρο αποτέλεσμα. Επιπλέον, η Γιούνγκ Μπόις έχει εντός έδρας ρεκόρ αυτή τη σεζόν: 13N - 2I - 1Η. Στα 5 από τα 6 έξι τελευταία μεταξύ τους ματς σημειώθηκαν περισσότερα από 2.5 τέρματα και γι' αυτό θα επιλέξουμε τον 1 με το Over 2.5 σε απόδοση 2.65.

Η πρόβλεψη του Freetips247.com

Λιντς vs Νόριτς G/G (1.87)

Μπάρι vs Τερνάνα 1 (1.91)

Γιουνγκ Μπόις vs Σεντ Γκάλεν 1 & Over 2.5 (2.65)

Απόδοση τριάδας: 9.46

