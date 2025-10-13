Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» με νέες δράσεις

Η Stoiximan συνεχίζει να στηρίζει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα για όλα τα παιδιά, ανακοινώνοντας τον νέο κύκλο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν”. Οι εγγραφές για τον νέο κύκλο είναι πλέον ανοιχτές, δίνοντας σε χιλιάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τη γνώση, τη συνεργασία και την ομαδικότητα, προσφέροντας μοναδικές μαθησιακές εμπειρίες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ή εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απευθείας μέσω στο iroes . gr , εξασφαλίζοντας τη θέση τους στις δράσεις που συνδυάζουν μάθηση, δημιουργικότητα και βιωσιμότητα.

Από το 2017, το πρόγραμμα έχει φτάσει σε πάνω από 70.000 μαθητές, προσφέροντάς τους ευκαιρίες να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους μέσα από διαδραστικές επισκέψεις σε μουσεία και οργανισμούς. Φέτος, πάνω από 6.500 μαθητές ηλικίας 9 έως 17 ετών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν δωρεάν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν δεξιότητες, δημιουργικότητα και περιβαλλοντική συνείδηση.

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης. Παράλληλα, συνεχίζεται η συμμετοχή μαθητών από σχολεία ειδικής αγωγής σε κοινές δράσεις με συνομηλίκους τους, προάγοντας την κοινωνική ενσωμάτωση και την αλληλεγγύη.

Στην Αθήνα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, το Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το διαδραστικό εργαστήριο «Αποτυπώματα» του ΣΚΕΠ. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια του οργανισμού Agále και της Οργάνωσης Γης, αποκτώντας γνώσεις γύρω από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις στο Παιδικό Μουσείο, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών – Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και το Ολυμπιακό Μουσείο, εμπλουτίζοντας τη γνώση και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών. Παράλληλα, μαθητές από όλη την Ελλάδα θα μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις εξ αποστάσεως, με τη στήριξη του The Tipping Point και του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής STEM. Φέτος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέο συνεργάτη, τον περιβαλλοντικό οργανισμό ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.