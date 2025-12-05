Στον Άρειο Πάγο οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου: Τι υποστήριξαν οι τράπεζες-Πότε θα βγει η απόφαση

Συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο η υπόθεση δανειοληπτών που καλούνται να αποπληρώσουν τα δάνεια τους με ισοτιμία ελβετικού φράγκου.

Την προσφυγή έχουν καταθέσει ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και το ΙΝΚΑ, ενώ σε άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των δανειοληπτών προχώρησαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και σειρά ενώσεων καταναλωτών.

Κατά τη συζήτηση, η πλευρά των δανειοληπτών ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους περί καταχρηστικότητας του συμβατικού όρου με τον οποίο καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακές δόσεις και τους τόκους αυτών με ισοτιμία ελβετικού φράγκου, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να καταβάλουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο δανεισμού τους.

Οι δανειολήπτες υποστήριξαν πως αν τα δάνεια και οι τόκοι αυτών αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας, θα αποτελεί μια δίκαιη λύση και για τις δύο πλευρές.

Από την άλλη, οι τράπεζες υποστήριξαν κατά τις τοποθετήσεις τους ότι δεν τίθεται θέμα καταχρηστικότητας της ρήτρας. Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες.