Στρασβούργο: Μικρούλης εγκλωβίστηκε κάτω από συρμό τραμ - Σώθηκε με ελαφριά τραύματα

Ένα μικρό αγόρι παγιδεύθηκε κάτω από συρμό του τραμ, με μόνο τα πόδια του να προεξέχουν. Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στο κέντρο της πόλης του Στρασβούργου (Bas-Rhin). Ο 8χρονος μικρός έπεσε κάτω από το τραμ της γραμμής C στη στάση Saint-Christophe στη συνοικία Neuhof.



«Το μικρό του μέγεθος τον έσωσε»



Σύμφωνα με την εταιρεία μεταφορών του Στρασβούργου (CTS) ο ανήλικος έκοψε το δρόμο του τραμ, ενώ κυκλοφορούσε με ποδήλατο μαζί με έναν φίλο του.



Ο οδηγός του τραμ ενεργοποίησε γρήγορα το φρένο έκτακτης ανάγκης, ωστόσο ο 8χρονος βρέθηκε παγιδευμένος κάτω από το μπροστινό μέρος του τραμ.



Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.



«Το μικρό του μέγεθος ως παιδί τον έσωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά το τμήμα επικοινωνίας της CTS.



Η εταιρεία μεταφορών του Στρασβούργου υπενθυμίζει ότι το τραμ δεν μπορεί να φρενάρει τόσο γρήγορα όσο ένα αυτοκίνητο και ότι οι επιβάτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.



«Δεν υπάρχει καμία τεχνική βλάβη», διαβεβαιώνει η CTS και καταλήγει: «Η έκβαση αυτού του ατυχήματος είναι εξαιρετικά ευτυχής».