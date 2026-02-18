Στρατηγική «απόβαση» Μητσοτάκη στο Νέο Δελχί – Η Αθήνα ως εμπορική πύλη της Ασίας στην Ευρώπη

Μεγαλεπήβολα σχέδια ως προς την εμβάθυνση των Ελληνο – ινδικών σχέσεων με επίκεντρο την προσέλκυση επενδύσεων και τη διείσδυση ελληνικών εξαγωγών στην τεράστια ινδική αγορά φαίνεται πως έχει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα και αύριο το Νέο Δελχί, περίπου 2 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη του εκεί το Φεβρουάριο του 2024.

Το ραντεβού με τον Μόντι και το «στοίχημα» της οικονομίας

Σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο, που παραθέτει ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit», ενώ θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now. Αύριο το μεσημέρι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνάντηση του με τον Ινδό ομόλογο του, Ναρέντρα Μόντι.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν με νόημα πως η καλλιέργεια στενών σχέσεων με την πολυπληθέστερη δημοκρατία, τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως αποτελεί ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή με οικονομική αλλά και γεωπολιτική διάσταση, κάτι, που διευκολύνεται από τη φυσική θέση της χώρας μας ως εμπορικής πύλης στην Ευρώπη, αλλά και από το κλίμα εμπιστοσύνης, που έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Απευθείας πτήσεις και νέα προξενεία

Απτό παράδειγμα της σύσφιξης των διμερών σχέσεων είναι η πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών, η οποία εγκαινιάστηκε φέτος τον Ιανουάριο, από τον ινδικό αερομεταφορέα IndiGo να εκτελεί πλέον πτήσεις Νέο Δελχί Αθήνα και Αθήνα Μουμπάι, την ώρα, που και η Aegean προγραμματίζει την έναρξη πτήσεων σε πρώτη φάση στη γραμμή Αθήνα – Νέο Δελχί και σε δεύτερο χρόνο στην αντίστοιχη Αθήνα - Μουμπάι.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν την ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας της χώρας στην Υποήπειρο μέσω του ανοίγματος δύο νέων προξενείων σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, εξέλιξη, που αναμένεται να διευκολύνει έτι περαιτέρω τις μετακινήσεις, τις επιχειρηματικές συνεργασίες και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Εξάλλου, η εγκατάσταση απ' ευθείας πτήσεων ανάμεσα σε Ινδία και Ελλάδα αναμένεται να αποφέρει σημαντικό όφελος και στον τουρισμό, καθώς η ινδική μεσαία τάξη που ενδιαφέρεται για ταξίδια προς την Ευρώπη μεγαλώνει συνεχώς και αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια μέλη το 2030. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας παρατηρεί, μάλιστα, ότι ο νέος άνεμος, που πνέει στις σχέσεις Αθήνας – Νέου Δελχί είναι ορατός και στο πεδίο των έργων υποδομής και των επενδυτικών ροών με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύμπραξη της ινδικής GMR Airports με την ελληνική ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης.

Οι ινδικοί κολοσσοί «ψηφίζουν» Ελλάδα

Έντονη κινητικότητα, εξάλλου, εντοπίζεται και στον χώρο της πληροφορικής, καθώς μεγάλοι ινδικοί όμιλοι έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα, όπως η Infosys, που εστιάζει σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, και η i-exceed, η οποία ίδρυσε θυγατρική στην Αθήνα για ανάπτυξη εφαρμογών.

Μηδενικοί δασμοί σε λάδι και κρασί

Τεράστια προοπτική παρουσιάζει και το θαλάσσιο εμπόριο, ιδίως υπό το πρίσμα του IMEC ( Διαδρόμου Ινδίας – Μέση Ανατολή – Ευρώπη ), project, που έχει αγκαλιάσει τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ΗΠΑ. Πέραν του γεγονότος ότι τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν φυσικούς κόμβους για μεταφορές στο τρίγωνο Ευρώπη - Ασία - Αφρική, η εμπορική ναυτιλία της Ινδίας αποτελεί πελάτη και συνεργάτη για τις ελληνικές ναυτιλιακές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα καλές θεωρούνται οι προοπτικές για αυξημένες εξαγωγές ελληνικών διατροφικών προϊόντων στη μεγάλη ινδική αγορά, με δεδομένη τη σημαντική μείωση δασμών που προβλέπει η εμπορική συμφωνία η οποία υπογράφηκε από την ΕΕ και την Ινδία τον Ιανουάριο.

Βάσει της σχετικής ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ινδικοί δασμοί στο ελαιόλαδο θα μηδενιστούν, έναντι 45% που ισχύει σήμερα, ο φόρος εισαγωγής στα κρασιά θα μειωθεί σταδιακά στο 20% για οίνους υψηλής ποιότητας, έναντι 150% που εφαρμόζεται σήμερα, ενώ οι δασμολογικές χρεώσεις στους χυμούς φρούτων και στο κρέας αιγοπροβάτων θα πέσουν στο 0% από 55% και στο 33% αντίστοιχα, που ισχύουν σήμερα.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για στενότερη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε πολλά μέτωπα», επισημαίνει κυβερνητικό στέλεχος με γνώση της στρατηγικής για την Ινδία. Η ίδια πηγή υπενθύμισε δε πως τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ελληνική επιχειρηματική αποστολή μετέβη στο Νέο Δελχί, το Μουμπάι και στη Μπανγκαλόρ, έλαβαν χώρα περισσότερες από 1.000 επιχειρηματικές συναντήσεις.

Επαφές με OpenAI, Google και Microsoft

Τέλος, στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί για τρίτη φορά από το 2023 με τον ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι, δυόμιση χρόνια αφότου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν την αναβάθμιση της διμερούς σχέσης σε στρατηγικό εταιρικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός θα έχει επίσης σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, όπως ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ.