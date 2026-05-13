Στρατηγική συνεργασία AstraZeneca, ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και ΓΝ Παπαγεωργίου στην Κλινική Έρευνα

Η αξιοποίηση δεδομένων υγείας, με πρώτη εφαρμογή στις μικροαγγειοπαθητικές αναιμίες, μια ομάδα σπάνιων και απειλητικών για τη ζωή νοσημάτων, βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας που ανακοίνωσαν η AstraZeneca, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ), το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Κοινός στόχος και των τριών οργανισμών αποτελεί η ενίσχυση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να γεφυρώσει την επιστημονική γνώση με την καθημερινή κλινική πράξη, αξιοποιώντας με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο την εκτεταμένη βάση δεδομένων του ΓΝ Παπαγεωργίου, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία από περισσότερους από 1,41 εκατομμύρια ασθενείς. Μέσω αυτής της προσέγγισης, οι συνεργαζόμενοι φορείς επιδιώκουν να βελτιώσουν τη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση σπάνιων παθήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της κλινικής έρευνας ως βασικού μοχλού καινοτομίας.

Η συνεργασία εισάγει ένα νέο, ολοκληρωμένο μοντέλο ενσωμάτωσης της ψηφιακής υγείας στην έρευνα. Η αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων επιτρέπει την εις βάθος κατανόηση των σπάνιων παθήσεων που σχετίζονται με μικροθρομβώσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα έγκαιρης και στοχευμένης παρέμβασης.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη κλινική έρευνα στην χώρα, καθώς είναι από τις πρώτες μελέτες που βασίζεται σε δεδομένα πραγματικής κόσμου εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα OMOP-CDM, τα οποία υιοθετούνται και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων μέσω του δικτύου DARWIN EU.

Αναφερόμενος στη συνεργασία αυτή, ο Ιατρικός Διευθυντής της AstraZeneca Ελλάδας, Πέτρος Γαλανάκης, δήλωσε: «Η AstraZeneca επενδύει σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της χώρας στον τομέα της κλινικής έρευνας. Πιστεύουμε ότι η συστηματική και διαφανής συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, νοσοκομείων και πολιτείας αποτελεί τον μόνο δρόμο για την παραγωγή δεδομένων υψηλής ποιότητας. Η σύμπραξή μας με το ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και το ΓΝ Παπαγεωργίου μπορεί να αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας, καθώς εγκαινιάζει την πρώτη στη χώρα μελέτη που αξιοποιεί δεδομένα από την καθημερινή κλινική πράξη, με υιοθέτηση του προτύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων».

«Μέσα από τη συνεργασία αυτή, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ενεργά στην αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων υγείας που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων και αποτελεσματικών προσεγγίσεων στη διαχείριση των σπάνιων νοσημάτων. Σταθερός μας στόχος παραμένει η καλύτερη φροντίδα των ασθενών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους», σημείωσε ο Γρηγόρης Ντάκουλας, Business Unit Director Rare Diseases της AstraZeneca.

Η πρωτοβουλία αυτή, στην οποία συμμετέχει η AstraZeneca σηματοδοτεί την δέσμευσή της στην επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και την προαγωγή των κλινικών ερευνών στην Ελλάδα. Στηρίζει στην πράξη τις καινοτόμες πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή των ασθενών και να ενισχύσουν τη θέση της χώρας στο διεθνές επιστημονικό οικοσύστημα.