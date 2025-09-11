Studio 54: Άνοιξαν οι πόρτες του θρυλικού club της Νέας Υόρκης για μία και μόνο βραδιά

Μετά από 39 ολόκληρα χρόνια το θρυλικό Studio 54 άνοιξε χθες - Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου - και πάλι τις πόρτες του για μια και μόνο βραδιά, προκειμένου να φιλοξενήσει την εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της νέας συλλογής Valentino Beauty που φέρει τον τίτλο Rendez - Vous Ivory.

Το θρυλικό club της Νέας Υόρκης που ιδρύθηκε το 1977 από τους Ian Schrager και Steve Rubell στην 273 West 54th Street στην καρδιά του Μανχάταν, ήταν για κάποια χρόνια το πιο διάσημο νυχτερινό κέντρο στον κόσμο, τόσο για τα τρελά πάρτι που γίνονταν εκεί όσο και για τους θαμώνες του, μεταξύ των οποίων και οι: Μικ Τζάγκερ, Μαντόνα, Άντι Γουόρχολ, Σερ και Ντέιβιντ Μπόουι.

Όπως ανέφερε η Valentino Beauty στην επίσημη δήλωσή της: «Κορυφαίοι επαγγελματίες της μόδας και της ομορφιάς, προσωπικότητες που διαμορφώνουν την πολιτιστική σκηνή, ανερχόμενοι δημιουργοί, φίλοι του οίκου και αρχικοί θαμώνες του Studio 54 θα συγκεντρώνονταν για μια «βιωματική εμπειρία». Στο επίκεντρο, το πνεύμα της χαράς, της ελευθερίας και της ατομικότητας και βασικός άξονας της εκδήλωσης, η limited συλλογή της Valentino Beauty, η οποία περιγράφεται ως «φόρος τιμής στο πνεύμα της τολμηρής αυτοέκφρασης του Studio 54».

Η κόρη της Μαντόνα, Λούρδη, έδωσε το παρών.

(Photo by MEGA/GC Images)

Μεταξύ όσων είχαν την τύχη να βρεθούν χθες στο μοναδικό event και ο ηθοποιός Κόλμαν Ντομίνγκο και το μοντέλο Έλσα Χοσκ.

(Photo by MEGA/GC Images)

(Photo by MEGA/GC Images)

Η περιγραφή του Άντι Γουόρχολ για το Studio 54, παραμένει διάσημη: «Μια δικτατορία στην είσοδο και μια δημοκρατία στην πίστα για να χορεύεις»