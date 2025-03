Super League 2: O Ηρακλής μείωσε την διαφορά από την κορυφή - Ισόπαλοι ΠΑΣ Γιάννενα και ΑΕΛ [Vid]

Με τέσσερις αναμετρήσεις έκλεισε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής των play off και play out του Α' Όμιλου της Super League 2, με την ΑΕΛ να αφήνει για δεύτερη φορά βαθμούς, έπειτα από την ισόπαλη πρεμιέρα 2-2 με τον Ηρακλή.

ΠΑΣ Γιάννενα - Λάρισα 1-1

Στους «Ζωσιμάδες» οι πρωτοπόροι του πρώτου ομίλου δεν κατάφεραν να περάσουν το εμπόδιο του ΠΑΣ Γιάννενα, με τις δύο ομάδες να βγαίνουν ισόπαλες 1-1.

Οι βυσσινί ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 15' με τον Μωραΐτη να εκμεταλλεύεται το δοκάρι του Μούργου και με ψύχραιμο πλασέ να γράφει το 1-0.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 38' ο «Άγιαξ της Ηπείρου» κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Λεό να κερδίζει πέναλτι και τον Χάινριχ να ευστοχεί από τα 12 βήματα, για να φέρει το ματς σε ισορροπία.

Το 1-1 έμεινε ως το τέλος και οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό, με την ομάδα της Λάρισας να φτάνει τους 29 βαθμούς και να συνεχίζει να καλπάζει προς την άνοδο, ενώ οι Ηπειρώτες ανέβηκαν στην 4η θέση και τους 17 βαθμούς.

Καμπανιακός - Ηρακλής 0-3

Στο γήπεδο της Χαλάστρας ο Καμπανιακός υποδέχτηκε τον Ηρακλή με σκοπό την επιστροφή στις νίκες, έπειτα από την ήττα με 4-1 από την ΑΕΛ.

Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που «χτύπησαν» πρώτοι με τον Τσιριγώτη να ανοίγει το σκορ στο 42', ενώ στο 66' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας και έφτασε τα 16 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σκόλικ στις καθυστερήσεις, ο οποίος βγήκε στον αντιπερισπασμό και με ψυχραιμία κοντρόλαρε την μπάλα, παίρνοντας την κάτω από τα πόδια του Κασαπίδη.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των play off/out:



Α’ ΟΜΙΛΟΣ



PLAY OFF



ΚΥΡΙΑΚΗ 09.03.2025



ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΛ 1-1

Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής 0-3



ΡΕΠΟ: Μακεδονικός



PLAY OUT



, ΠΑΟΚ Β – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-1



Νίκη Βόλου – Διαγόρας 2-1



ΡΕΠΟ: Καβάλα



Β’ ΟΜΙΛΟΣ



PLAY OFF



ΣΑΒΒΑΤΟ 08.03.2025



Κηφισιά – Καλαμάτα 0-0



Ηλιούπολη – Πανιώνιος 0-3



ΡΕΠΟ: Αιγάλεω



PLAY OUT



Χανιά – Παναργειακός 2-0



Asteras Aktor B – ΑΕΚ Β 1-0



ΡΕΠΟ: Παναχαϊκή