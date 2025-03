Super League 2: (Χ)ωρίς νικητή το ντέρμπι κορυφής του Β' Όμιλου - Επιστροφή στις νίκες ο Πανιώνιος [Vid]

Με το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Κηφισιά και Καλαμάτα έκλεισε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής των play off του Β' Όμιλου της Super League 2.

Κηφισιά - Καλαμάτα 0-0

Στο «Ζηρίνειο» η ομάδα των Βορείων Προαστίων βγήκε ισόπαλη απέναντι στην Καλαμάτα και διατήρησε την διαφορά στην κορυφή στο +4.

Ηλιούπολη - Πανιώνιος 0-3

Ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες, έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 3-0 της Ηλιούπολης εκτός έδρας.

Ο «Ιστορικός» ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, με τον Τσερίσεβ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 32'.

Στο 75' ο Κολοβός σέρβιρε στον Νοικοκυράκη και αυτός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για να διπλασιάσει τα τέρματα των φιλοξενούμενων.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στις καθυστερήσεις ο Αλεξανδράκης. Με αυτό το τρίποντο η ομάδα της Νέας Σμύρνης μείωσε την διαφορά στο -11 από την κορυφή.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των play off/out:



Α’ ΟΜΙΛΟΣ



PLAY OFF



ΚΥΡΙΑΚΗ 09.03.2025



ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΛ (11:45)



Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής



ΡΕΠΟ: Μακεδονικός



PLAY OUT



, ΠΑΟΚ Β – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (15:00)



Νίκη Βόλου – Διαγόρας (15:00)



ΡΕΠΟ: Καβάλα



Β’ ΟΜΙΛΟΣ



PLAY OFF



ΣΑΒΒΑΤΟ 08.03.2025



Κηφισιά – Καλαμάτα 0-0



Ηλιούπολη – Πανιώνιος 0-3



ΡΕΠΟ: Αιγάλεω



PLAY OUT



Χανιά – Παναργειακός 2-0



Asteras Aktor B – ΑΕΚ Β 1-0



ΡΕΠΟ: Παναχαϊκή

Standings provided by Sofascore