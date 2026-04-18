Super League: Οι ώρες και τα κανάλια για τα παιχνίδια σε play out και playoffs 5-8

Συνεχίζεται η δράση στα playouts της Stoiximan Super League. Η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις το απόγευμα της Τετάρτης (9/4).



Στις 16:00 η Κηφισιά υποδέχεται τον Αστέρα ΑΚΤΟR, στις 17:00 ο Ατρόμητος την ΑΕΛ Novibet και στις 20:00, ο Παναιτωλικός τον Πανσερραϊκό.



Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων



Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 16:00, Cosmote Sport 1 HD

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 17:00, Novasports 4 HD

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 19:00, Cosmote Sport 1 HD

Πού θα δείτε Άρης - Βόλος και ΟΦΗ - Λεβαδειακός για τα playoffs 5-8 της Stoiximan Super League

Η αρχή γίνεται στις 18:00 με τον ΟΦΗ, μια εβδομάδα πριν το μεγάλο ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, να υποδέχεται τους Βοιωτούς, οι οποίοι θέλουν τη νίκη προκειμένου να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. H αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2 HD.



Λίγο αργότερα στις 19:00, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Βόλο με στόχο τη νίκη που θα του αυξήσει τις πιθανότητες του για την 5η θέση, μειώνοντας παράλληλα την ψαλίδα από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, ειδικά αν «σκοντάψει» στο Παγκρήτιο Στάδιο. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2 HD.

