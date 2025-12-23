SUV σε 2 Ημέρες; Απολαύστε τις Χριστουγεννιάτικες Διακοπές με το πιο ευέλικτο leasing

Αν η ιδέα μια Χριστουγεννιάτικης απόδρασης με ένα καινούργιο SUV όπου θα ανακαλύψετε τις ομορφιές της ηπειρωτικής Ελλάδας σας ακούγεται ιδανική, τότε αυτό το άρθρο είναι για εσάς. Τώρα μπορείτε να κάνετε διακοπές με το τιμόνι ενός νέου SUV στα χέρια σας χωρίς προκαταβολή και με παράδοση εντός 2 εργάσιμων ημερών!

Ακούγεται σχεδόν ουτοπικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα με το instacar. Μια εταιρεία που έχει βάλει στο επίκεντρο την ευελιξία και την άριστη εμπειρία χρήστη χαρίζοντας στους Έλληνες οδηγούς το πιο άμεσο και προσιτό leasing της αγοράς.

Γιατί τώρα είναι η ιδανική στιγμή

Τα Χριστούγεννα σημαίνουν ταξίδι, βόλτες με την οικογένεια, φίλους και μια ανάγκη για αλλαγή. Και τι πιο δελεαστικό από το να τα ζήσετε με ένα SUV που σας ταξιδεύει παντού;

Με το instacar μπορείτε να ξεκινήσετε leasing σήμερα, ολοκληρώνοντας μια σύντομη διαδικασία με ελάχιστη γραφειοκρατία και παράδοση μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Δεν χρειάζεται να περιμένετε εβδομάδες, ούτε να μπλέκετε με τράπεζες και προκαταβολές.

Το instacar leasing κάνει πραγματικά τη διαφορά: δεν είναι δάνειο, δεν είναι ενοικίαση, είναι ένας έξυπνος, ευέλικτος τρόπος να έχεις αυτοκίνητο χωρίς άγχος. Με κάθε leasing πακέτο, απολαμβάνετε επιπλέον παροχές: μικτή ασφάλεια, service, τέλη κυκλοφορίας, αλλαγή ελαστικών, οδική βοήθεια 24/7 και αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα ούτε για έκτακτα έξοδα, ούτε για τη συντήρηση. Παράλληλα, προσφέρει την απόλυτη ευελιξία. Εσείς αποφασίζετε για πόσο το θα έχετε το αυτοκίνητο: από 1 μήνα μέχρι και 3 χρόνια, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας.

Κορυφαία SUV από το instacar

Εδώ είναι μερικά από τα SUV που ξεχωρίζουν από τον στόλο leasing του instacar ιδανικά τόσο για ταξίδι όσο και για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλης:

1. Jeep Avenger

Instacar

Ένα στιβαρό και compact SUV που δίνει χαρακτήρα σε κάθε διαδρομή. Ιδανικές διαστάσεις για καθημερινή μετακίνηση στην πόλη και εξαιρετική άνεση για απόδραση στην εξοχή, προσφέρει επαρκείς χώρους και crossover χαρακτήρα που σας προσφέρει αυτοπεποίθηση σε κάθε έδαφος.

Βρείτε το Jeep Avenger με leasing!

2. Volkswagen Taigo

Instacar

Κομψό, με καθαρές γραμμές και σύγχρονη αισθητική, το Taigo είναι αυτό που θέλετε, SUV με χαρακτήρα για την πόλη. Άνετο, ευχάριστο στη χρήση, με έξυπνες λύσεις και στιλ που τραβά βλέμματα όπου κι αν βρίσκεστε.

Βρείτε το Volkswagen Taigo με leasing!

3. Nissan Qashqai

Instacar

Ένα από τα απόλυτα best‑seller της κατηγορίας, το Qashqai συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και δυναμική οδήγηση. Τέλειο για ταξίδι με παρέα ή οικογένεια, αλλά και για όσους θέλουν να έχουν ένα αυτοκίνητο που τα κάνει όλα.

Βρείτε το Nissan Qashqai με leasing!

4. Chery Tiggo 7

Instacar

Ένα SUV που μόλις κυκλοφόρησε, το Tiggo 7 έχει άνετους χώρους, εξοπλισμό που σας καλύπτει και value‑for‑money χαρακτήρα. Ιδανικό για οικογενειακές εξορμήσεις και αποδράσεις με value-for-money χαρακτήρα και αξιόπιστη συμπεριφορά στον δρόμο.

Βρείτε το Chery Tiggo 7 με leasing!

5. BYD Atto 3

Instacar

Το ηλεκτρικό SUV που κερδίζει τις εντυπώσεις με τεχνολογία, αυτονομία και μια άκρως σύγχρονη εμπειρία οδήγησης. Αν θέλετε να δοκιμάσεις την ηλεκτρική πλευρά των SUV, το Atto 3 είναι η ιδανική επιλογή.

Βρείτε το BYD Atto 3 με leasing!

Πώς να ξεκινήσετε άμεσα instacar leasing

Με το instacar, δεν χάνετε χρόνο με περιττά δικαιολογητικά και αχρείαστες διαδικασίες. Σε μόλις 4 απλά βήματα, μπορείτε να μισθώσετε αυτοκίνητο πιο σύντομα από ποτέ:

Επιλέγετε αυτοκίνητο και διάρκεια

Μπορείτε να βρείτε το SUV που σου ταιριάζει στη σελίδα του instacar και να επιλέξτε για πόσο καιρό θέλετε να κάνετε leasing. Υπάρχουν επιλογές από ένα μήνα μέχρι 36 μήνες, ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Παίρνετε προσφορά σε 1’ στο email σου.

Ανεβάζετε τα έγγραφα

Από τον σύνδεσμο που θα λάβετε, ανεβάζετε τα βασικά δικαιολογητικά που χρειάζεται το leasing. Η διαδικασία είναι τόσο απλή που μπορεί να γίνει εύκολα από το κινητό. Αν κάποιο έγγραφο λείπει, η ομάδα του instacar σας ενημερώνει άμεσα και σας προτείνει εύκολες εναλλακτικές.

Έγκριση σε 1 εργάσιμη

Ο οικονομικός έλεγχος γίνεται εσωτερικά από το instacar, χωρίς τράπεζες και αυτό συνεπάγεται απάντηση πολύ πιο γρήγορα, σε μόλις 24 ώρες. Έτσι γνωρίζετε άμεσα αν περνάτε στην επόμενη φάση.

Υπογραφή & παράδοση

Το συμβόλαιο για το leasing υπογράφετε ψηφιακά. Αν έχεις διαλέξει κάποιο από τα άμεσα διαθέσιμα SUV, μπορείτε να κανονίσετε παράδοση μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, ακριβώς στην ώρα για τις γιορτές!

Ένα SUV δεν είναι μόνο ένα αυτοκίνητο, είναι η ελευθερία να σχεδιάζετε τις διακοπές σας όπως θέλετε εσείς, είναι τα ταξίδια που θα κάνετε την περίοδο των γιορτών, είναι οι στάσεις στο χιονοδρομικό, ή οι πιο όμορφες αναμνήσεις από ταξίδια με την οικογένειά σας.



Με το instacar leasing:

Δεν χρειάζεται να βάλετε προκαταβολή

Δεν μπλέκετε με τράπεζες

Όλα τα έξοδα είναι στο μίσθωμα

Η διαδικασία είναι πλήρως online

Παράδοση σε 2 εργάσιμες, έτοιμο για Χριστουγεννιάτικη απόδραση!

Αν θέλετε να περάσετε τις φετινές διακοπές στη θέση του οδηγού μιας νέας εμπειρίας, δεν υπάρχει πιο έξυπνη και γρήγορη διαδρομή. Επίλεξε το leasing SUV που σας ταιριάζει και ξεκινήστε σήμερα!