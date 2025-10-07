Suzuki V-STROM 650 σε νέα τιμή προσφοράς με όφελος 1.000€

Η φημισμένη V-STROM 650, γνωστή για την ευελιξία, την αξιοπιστία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν έναν ολοκληρωμένο “made in Japan” σύντροφο τόσο για την καθημερινή μετακίνηση όσο και για τις ταξιδιωτικές τους περιπέτειες.

Η μοτοσυκλέτα εξοπλίζεται με τροχούς tubeless 19’’ μπροστά και 17’’ πίσω, προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα και ασφάλεια, ενώ διαθέτει παροχή 12V πίσω από τον πίνακα οργάνων, ιδανική για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Το αναβαθμισμένο Traction Control System προσφέρει δύο ρυθμίσεις λειτουργίας αλλά και δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης, δίνοντας στον αναβάτη τον πλήρη έλεγχο σε κάθε είδους διαδρομή. Το σύστημα Low RPM Assist διευκολύνει τη λειτουργία στις χαμηλές στροφές, αποτρέποντας το σβήσιμο του κινητήρα, ενώ το νέο, ελαφρύτερο και χαμηλά τοποθετημένο σύστημα εξάτμισης βελτιώνει την ισορροπία και μειώνει το κέντρο βάρους.

Για την κίνηση φροντίζει ο δικύλινδρος κινητήρας των 645 κ.εκ., τετράχρονος και υδρόψυκτος, που αποδίδει 71 ίππους και 62 Nm ροπής, συνδυάζοντας δύναμη και πολιτισμένη λειτουργία. Με κιβώτιο έξι ταχυτήτων, βάρος περίπου 213 κιλά και ρεζερβουάρ 20 λίτρων, η V-STROM 650 προσφέρει πολύ καλή αυτονομία και χαμηλή κατανάλωση γύρω στα 4,5 λίτρα/100 χλμ. Το αλουμινένιο πλαίσιο twin-spar και οι αναρτήσεις υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν σταθερότητα και άνεση, ενώ η χαρακτηριστική της εμφάνιση και η στιβαρή κατασκευή την καθιστούν μία από τις πιο αξιόπιστες και αγαπημένες adventure μοτοσυκλέτες της κατηγορίας της.