Συγκίνηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα: Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση και το «αντίο» της Νικολούλη

Θλίψη στο δημοσιογραφικό χώρο και όχι μόνο έχει προκαλέσει ο θάνατος του σπουδαίου δημοσιογράφου Κώστα Χαρδαβέλλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο θρυλικός ρεπόρτερ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους της γενιάς του και από τους πρωτοπόρους στην ερευνητική δημοσιογραφία στη χώρα. Άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική τηλεόραση, με πιστό κοινό αλλά και εκπομπές που συζητήθηκαν πολύ.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1977, όταν παρουσίαζε μαζί με τη Φωτεινή Πιπιλή την εκπομπή «Πρόσκληση στο στούντιο» ενώ η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2024, στην εκπομπή «Αντιπαραθέσεις». Ο Κώστας Χαρδαβέλλας βρισκόταν από το 2019 στο Blue Sky, όπου παρουσίαζε δύο εκπομπές, τις «Αντιπαραθέσεις» και την «Αρένα της Ζωής».

«Καλησπέρα σας, είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα, όπως λέει η φίλη μου η Πρωτοψάλτη» είχε πει κατά την έναρξη της εκπομπής, εμφανώς ταλαιπωρημένος από το πρόβλημα υγείας, το οποίο αντιμετώπιζε τους προηγούμενους μήνες και το οποίο έπληξε τις φωνητικές του χορδές.

Κώστας Χαρδαβέλλας, ο ρεπόρτερ

Ο Κώστας Χαρδαβέλας ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες δημοσιογράφους και παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών. Γεννήθηκε το 1945 στον Πειραιά και έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης. Ειδικεύθηκε κυρίως σε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την κοινωνία, την πολιτική, αλλά και τα πιο παράξενα και ανεξήγητα φαινόμενα.

Πρωτοεμφανίστηκε στη δημοσιογραφία την περίοδο της Χούντας, όταν προσλήφθηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Έθνος. Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1977, με την παρουσίαση της εκπομπής Πρόσκληση στο στούντιο στην ΕΡΤ. Τότε απέκτησε μεγάλη δημοφιλία, λόγω της πρωτοτυπίας που είχαν οι εκπομπές του. Συμμετείχε στην ψυχαγωγική εκπομπή Σάββατο πρωί, Κυριακή βράδυ το 1978, ενώ μαζί με τους δημοσιογράφους Γιάννη Δημαρά και Γιώργο Λιάνη παρουσίαζε την επιτυχημένη και πολυσυζητημένη εκπομπή της εποχής εκείνης Ρεπόρτερς, στην ΥΕΝΕΔ το 1982 και μετέπειτα στην ΕΡΤ2.

Με αυτούς τους δύο δημοσιογράφους συμμετείχε στην επετειακή εκπομπή της ΕΡΤ2 για το κλείσιμο των 20 χρόνων από τη δημιουργία της ελληνικής τηλεόρασης.

Το 1993, μετά το άνοιγμα της ιδιωτικής τηλεόρασης, αποχώρησε από την δημόσια τηλεόραση και πήγε στο Mega Channel, όπου παρουσίαζε δύο τηλεοπτικές εκπομπές: το 60 λεπτά χωρίς μοντάζ και το Ρεπορτάζ στην ομίχλη, η οποία μετατέθηκε το 1994 στον τότε ΣΚΑΪ και το 1995 στο Star, όπου παρέμεινε μέχρι το 1999. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε να παρουσιάζει, για λίγο καιρό, την ψυχαγωγική εκπομπή Πρεμιέρα. Το 2000 πήγε στον ΑΝΤ1 και παρουσίασε την ενημερωτική εκπομπή 9η Εντολή, ενώ τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στην κρατική τηλεόραση και συγκεκριμένα στην ΕΤ1, όπου παρουσίασε την ενημερωτική εκπομπή www.άνθρωποι.gr.

Το 2002 μετακινήθηκε στο Alter, όπου παρουσίαζε, μέχρι το κλείσιμο του, τρεις ενημερωτικές εκπομπές: Ο Αθέατος Κόσμος (2002-2011), το Χωρίς Μοντάζ ΙΙ (2003-2004), και Οι Πύλες του ανεξήγητου (2004-2010). Το 2011, με το κλείσιμο του Alter, έμεινε για λίγο χωρίς τηλεοπτική στέγη. Το 2013 εντάχθηκε στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού GR TV, όπου συνέχισε να παρουσιάζει τον Αθέατο Κόσμο. Λίγο αργότερα πήγε στο Extra 3, με την ίδια εκπομπή.

Λίγο μετά, εντάχθηκε στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού Epsilon TV, όπου παρέμεινε μέχρι το 2016, παρουσιάζοντας για λίγο καιρό το Κεντρικό δελτίο του σταθμού και δύο εκπομπές: για λίγους μήνες την ενημερωτική Εξελίξεις και την ψυχαγωγική Όλοι οι καλοί χωράνε. Ταυτόχρονα από το 2011, αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Real News και στο ενημερωτικό ιστότοπο Newsbomb, ενώ τα Σαββατοκύριακα, παρουσίαζε ενημερωτική εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97.8.

Λιάνης στο Attica TV για Χαρδαβέλλα: «Ήταν ρεπόρτερ 24 καρατίων»

Ο Γ. Λιάνης μίλησε στο Attica TV για τους θρυλικούς «Ρεπόρτερς» και τη συνεργασία του με τον Κώστα Χαρδαβέλλα, τον οποίο χαρακτήρισε ως «ρεπόρτερ 24 καρατίων».

Επίσης, ο Γιάννης Δημαράς, ένας εκ των τριών της θρυλικής δημοσιογραφικής εκπομπής «Ρεπόρτερς», αποχαιρέτησε τον Κώστα Χαρδαβέλλα, με μία ανάρτησή του για τον «αδελφό του», όπως ανέφερε.

Ο μεγάλος έρωτας με τη Μαρία και οι άλλοι δύο γάμοι

Η αγαπημένη του Μαρία Παναγοπούλου τον αποχαιρέτισε με τον πιο γλυκό και συγκινητικό τρόπο, με ανάρτησή της στο Facebook.

«Έφυγες όπως έζησες: Νικητής! Ξεκουράσου τώρα, κοντά στους ανθρώπους που η ζωή σού στέρησε όταν ήσουν μωρό και πάντα αποζητούσες, τη μαμά Καλυψώ και τον μπαμπά Κωνσταντίνο. Εις το επανιδείν Γίγαντά μου "...και στην επόμενη ζωή, απ' την αρχή"» έγραψε η γνωστή δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας υπήρξε ζευγάρι με την Μαρία Παναγοπούλου από τον Μάρτιο του 1992. Η ίδια είναι, επίσης, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Η γνωριμία τους έγινε στο χώρο δουλειάς, όταν εκείνη ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στον χώρο σε ηλικία 18,5 ετών. Ωστόσο, η σχέση τους προέκυψε αργότερα, με αφορμή μια κοινή έξοδό τους σε συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στον Πειραιά, όπως η ίδια έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας είχε ήδη παντρευτεί δύο φορές και η τελευταία του σύζυγος ήταν η Μαρία Παναγοπούλου, με την οποία ήταν μαζί μέχρι τον θάνατό του. Είχαν παντρευτεί στις 26 Σεπτεμβρίου 1992, όταν ήταν έγκυος στον γιο τους, Κωνσταντίνο.

Η ανάρτηση στη επέτειό τους

Η Μαρία Παναγοπούλου είχε δημοσιεύσει σε ανάρτηση στο Instagram φωτογραφία από τον γάμο τους στην επέτειό τους, το 2024. Είχε γράψει στην ανάρτησή της:

«Το ημερολόγιο έγραφε 26 Σεπτεμβρίου του (δίσεκτου) έτους 1992. Φτάσαμε μαζί στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ο γαμπρός στο τιμόνι, η νύφη συνοδηγός και στο πίσω κάθισμα οι κολλητές μου παρανυφάκια. Στο ραδιόφωνο έπαιζε δυνατά Βασίλης Τερλέγκας.

Η γαμήλια τελετή ήταν προγραμματισμένη για τις 19.30 αλλά ο Κώστας είχε κάνει λάθος στην ώρα και είχαμε εκτυπώσει προσκλητήρια που έγραφαν 19.00. Στην άφιξη μας στην εκκλησία, συναντηθήκαμε με την προηγούμενη νύφη και κάποιοι το θεώρησαν γρουσουζιά.

Εκατοντάδες οι καλεσμένοι, μετά βίας χωρούσαν στον ναό. Ευδιάθετοι οι περισσότεροι, δεν σταμάτησαν να κάνουν φασαρία κατά τη διάρκεια του μυστηρίου αλλά ο ιερέας δεν τους έκανε ούτε για μια στιγμή παρατήρηση. Συμμετείχε κι εκείνος στη χαρά, χαμογελώντας διαρκώς στους κουμπάρους, τους αείμνηστους και μοναδικούς Κάκια και Γιώργο Γεννηματά.

Πέντε μηνών έγκυος εγώ, φορούσα στενό και κοντό νυφικό και όταν έφτασε η ώρα της (πολύωρης!) "χαιρετούρας", έμεινα ξυπόλητη για να αντέξω την ορθοστασία. Κοντεύαμε πια να τελειώσουμε όταν είδαμε να καταφτάνει ένα γκρουπ Γιαπωνέζων τουριστών. Γοητευμένοι από τον τρόπο τέλεσης του μυστηρίου, στήθηκαν κι εκείνοι στην μακριά ουρά για να μας χαιρετήσουν, με τα σακίδια στους ώμους. Μας ευχήθηκαν (στα γιαπωνέζικα!) και μας δώρισαν ένα σετ φλιτζανάκια του καφέ με τσολιαδάκια, αγορασμένο από κάποιο τουριστικό κατάστημα για να τιμήσουν το έθιμο.

Στο πάρτι που ακολούθησε επιλέξαμε το τραγούδι "I did it my way", αλλάζοντας τους στίχους σε "We did it our way" και αυτό ακριβώς εφαρμόσαμε στα χρόνια που ακολούθησαν. Σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2024, γιορτάζουμε την 32η επέτειο του γάμου μας συνεχίζοντας να καταρρίπτουμε τους νόμους των πιθανοτήτων, στα εύκολα και τα δύσκολα. Ίσως γιατί όπως λέει ο Κωνσταντίνος μας "μεγαλώνοντας κατάλαβα πως οι άλλοι άνθρωποι είναι κανονικοί, εμείς δεν είμαστε"».

Η μεγάλη κόντρα

Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Κώστας Χαρδαβέλλας παρουσίασε εκπομπές που έγραψαν ιστορία στη δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση. Ανάμεσά τους και η ερευνητική εκπομπή «Ρεπορτάζ στην ομίχλη», στην οποία συμμετείχε και η Αγγελική Νικολούλη ως ρεπόρτερ. Ωστόσο, η συνεργασία των δύο δεν συνεχίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο δημοσιογράφος σε συνέντευξή του, η συνεργασία κατέληξε σε μια μεγάλη κόντρα, όταν η Αγγελική Νικολούλη αποχώρησε από την εκπομπή και λίγους μήνες αργότερα πήγε στον ΣΚΑΪ όπου παρουσίασε το «Φως στο Τούνελ», το οποίο διατηρούσε την ίδια θεματολογία με το «Ρεπορτάζ στην ομίχλη».

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Χαρδαβέλλας είχε πει σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Super Κατερίνα” τον Ιανουάριο του 2023: «Μετά τον καρκίνο έγινα πιο επιεικής με τους ανθρώπους. Είδα πόσο ανόητο είναι να μαλώνω με την Αγγελική Νικολούλη για μια εκπομπή. Δεν θεωρώ ότι της φέρθηκα σκληρά τότε. Ένιωσα μια προδοσία. Είχε έρθει τότε και μου είχε ζητήσει να την πάρω στην τηλεόραση. Σαν ρεπόρτερ στην εκπομπή ήταν καταπληκτική. Κάποια στιγμή διαφωνήσαμε, έφυγε κι είδα σε ένα μήνα την ίδια εκπομπή στον ΣΚΑΪ. Αυτό με πείραξε».

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος είχε διευκρινίσει πως οι σχέσεις τους είχαν αποκατασταθεί: «Δυστυχώς πέσαμε επάνω σε μια λάθος κατάσταση κι οι δύο να πλακωνόμαστε και να λέω εγώ μου έκλεψες την εκπομπή κι εκείνη όχι δεν σου την έκλεψα. Τελικά μεγαλώσαμε, γίναμε φιλαράκια και την καμαρώνω τώρα που την βλέπω να κάνει πολύ καλά την εκπομπή της. Βεβαίως θα ξανασυνεργαζόμουν μαζί της. Μακάρι».



Μάλιστα, μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» τον Φεβρουάριο του 2024, είχε δηλώσει πως η Αγγελική Νικολούλη κάνει την εκπομπή καλύτερα από εκείνον: «Πολύ καλές σχέσεις έχουμε με την Αγγελική. Στην αρχή μαλλιοτραβηχτήκαμε και “σκοτωθήκαμε” δημοσίως. Μετά τα βρήκαμε βέβαια και είμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Την αγαπάω και με αγαπάει, τα λέμε πού και πού στο τηλέφωνο. Εγώ πάντα λέω ότι η Αγγελική προχώρησε την εκπομπή που κάνει πάρα πολύ καλά μόνη της. Δεν διστάζω ακόμη και να πω και δημόσια ότι κάνει πολύ καλύτερα την εκπομπή της απ’ ό,τι έκανα παλιότερα εγώ τη δική μου».

Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη

Το δικό της «αντίο» στον Κώστα Χαρδαβέλλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (17/12) σε ηλικία 79 ετών έχοντας υπηρετήσει την δημοσιογραφία για περισσότερα από 50 χρόνια, λέει η Αγγελική Νικολούλη.

Μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης, η γνωστή δημοσιογράφος «αποχαιρετά» τον Νίκο Χαρδαβέλλα: «Καλό ταξίδι Αητέ…Παθιασμένος μαχητής μέχρι το τέλος. Ήσουν Δάσκαλος και Φίλος. Με στήριξες και σου χρωστάω Πολλά. Αγωνιστές σαν και σένα Κώστα Χαρδαβέλλα, αφήνουν το σημάδι τους…Εκεί που θα πας, ρίξε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο…».

ΠΑΣΟΚ: Χάραξε με συνέπεια την πορεία του

«Από την εποχή της ιστορικής εκπομπής "Ρεπόρτερς" στη δημόσια τηλεόραση τη δεκαετία του 1980, ο Κώστας Χαρδαβέλλας χάραξε με συνέπεια την πορεία του στην ερευνητική δημοσιογραφία» , αναφέρει στην συλλυπητήρια δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα.

«Υπήρξε από τους πιο αγαπητούς δημοσιογράφους υπογράφοντας δημοφιλείς εκπομπές επί σειρά ετών στην ιδιωτική τηλεόραση.

Μαχητής ως το τέλος, παρά τα προβλήματα υγείας του παρέμενε ενεργός στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας και αναδείκνυε τα κοινωνικά ζητήματα. Ήταν παράλληλα ένας γνήσια προοδευτικός άνθρωπος, δίνοντας δυναμικό παρών στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ το 2019 » αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, απευθύνοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΣΥΡΙΖΑ: Υπηρέτησε μαχητικά, με ήθος και ιδιαίτερη οξυδέρκεια

«Ο Κώστας Χαρδαβέλλας υπηρέτησε μαχητικά, με ήθος και ιδιαίτερη οξυδέρκεια το λειτούργημα του Δημοσιογράφου επί δεκαετίες, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην ερευνητική Δημοσιογραφία και στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης», αναφέρεται στο συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα.

«Παντοτινός ρεπόρτερ, αλλά και ένας συνεπής προοδευτικός άνθρωπος, παρέμεινε επίμονος αναζητητής της αλήθειας» υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

ΚΚΕ: Άφησε ανεξίτηλο στίγμα

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα, ενός δημοσιογράφου με μακρόχρονη διαδρομή στον Τύπο και ειδικά στην τηλεόραση και με εκπομπές που άφησαν το δικό τους ανεξίτηλο στίγμα, όπως ήταν η πρωτοπόρα για την εποχή της εκπομπή «Ρεπόρτερς» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Η ΑΕΚ «αποχαιρετά» τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Η αθλητική οικογένεια της ΑΕΚ ανέβασε συλλυπητήρια μηνύματα για τον 79χρονο δημοσιογράφο, που υπήρξε ένθερμος φίλαθλος της «Ένωσης». Μάλιστα, αποτέλεσε και μέλος του ΔΣ στο ποδόσφαιρο, την περίοδο που διοικούσε ο Γιάννης Γρανίτσας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και το «αντίο» του Μάριου Ηλιόπουλου:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος εκφράζουν τη θλίψη για την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο Κώστας Χαρδαβέλλας δεν ήταν μόνο μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του δημοσιογραφικού χώρου, αλλά και ένας μεγάλος ΑΕΚτζης. Η αφοσίωσή του στην ΑΕΚ επεκτάθηκε και στα κοινά της ομάδας, καθώς είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ. Όπως μαχητικά στάθηκε στο πλευρό της ομάδας μας έτσι έδωσε και την μεγάλη του προσωπική μάχη. Με την σκέψη της ΑΕΚ στο μυαλό του ως τις τελευταίες στιγμές, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Κουράγιο και δύναμη στους δικους του ανθρώπους. Δεν θα ξεχασουμε ποτέ τις όμορφες στιγμές που χάρισε σε όλες τις Ελληνικές οικογένειες και στην κοινωνία ευρύτερα. Η ΑΕΚ δεν θα σε ξεχάσει ποτέ».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ και του Μάκη Αγγελόπουλου:

«Η ΑΕΚ Βetsson BC και ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος εκφράζουν την οδύνη τους για το χαμό του έγκριτου δημοσιογράφου, μέλους και πρώην παράγοντα της ΑΕΚ, Κώστα Χαρδαβέλλα. Καλό κατευόδιο, αγαπημένε Κώστα».

Τα συλλυπητήρια της Ερασιτεχνικής:

«Σύσσωμη η οικογένεια της ΑΕΚ πενθεί τη μεγάλη απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα. Ο εκλιπών υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων της γενιάς του, γράφοντας τη δική του ιστορία τόσο στον Τύπο, όσο και στην τηλεόραση ως ρεπόρτερ και παρουσιαστής. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ και πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης για το καλό του Συλλόγου, διατελόντας μάλιστα μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Κώστα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…».