Συγκλονιστικές δηλώσεις Όσιμεν: «Στη Νάπολι μου φέρθηκαν σαν σκυλί – Δεν είμαι μαριονέτα κανενός»

Με αφορμή την αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Γαλατάσαραϊ το απόγευμα της Τρίτης (17/02, 19:45) για τα playoffs του Champions League ο Βίκτορ Όσιμεν έγινε... χείμαρρος.

Ο Νιγηριανός επιθετικός της τούρκικης ομάδας, παραμονές της αναμέτρησης μίλησε στη Gazzeta dello Sport, για την νέα του ζωή στην Τουρκία, και την Κωνσταντινούπολη, χωρίς φυσικά να παραλείψει να μιλήσει και να ξεσπάσει για την τετραετία που πέρασε στην Νάπολι (2020 - 2024).

Ξεκίνησε λέγοντας:

«Λυπάμαι τους οπαδούς, ειδικά επειδή δεν έχω μιλήσει ποτέ για το τι συνέβη. Μερικοί από αυτούς εμφανίστηκαν στο σπίτι μου ζητώντας εξηγήσεις. Μιλήσαμε και τους ζήτησα να βάλουν τους εαυτούς τους στη θέση μου. Αφού η Νάπολι δημοσίευσε αυτό το βίντεο στο TikTok, τότε κάτι έσπασε μέσα μου.



Οποιοσδήποτε μπορεί να χάσει ένα πέναλτι, ο καθένας μπορεί να χλευαστεί γι’ αυτό. Η Νάπολι το έκανε μόνο σε μένα, και μάλιστα με ορισμένα άσχημα υπονοούμενα. Έπεφτα συνεχώς θύμα ρατσιστικών προσβολών και τότε πήρα την απόφασή μου: είπα “Θέλω να φύγω”



Μάλιστα, έσβησα τις φωτογραφίες μου με τη φανέλα της Νάπολι από το Instagram μου, και άδραξαν (η διοίκηση) την ευκαιρία να στρέψουν τους οπαδούς εναντίον μου. Και να σκεφτεί κανείς ότι η κόρη μου, για μένα, είναι περισσότερο Ναπολιτάνα παρά Νιγηριανή».

Αναφερόμενος και στη σχέση του με τον πρόεδρο του συλλόγου, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, τόνισε:

«Είχαμε μια συμφωνία κυρίων ότι μπορούσα να φύγω το επόμενο καλοκαίρι, αλλά η άλλη πλευρά δεν τήρησε πλήρως την υπόσχεσή της. Προσπάθησαν να με στείλουν να παίζω παντού, μου φέρθηκαν σαν σκυλί. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο… Δούλεψα τόσο σκληρά για να προωθήσω την καριέρα μου, που δεν μπορούσα να δεχτώ τέτοιου είδους μεταχείριση. Δεν είμαι μαριονέτα κανενός».



Για τη νέα του καθημερινότητα στην Τουρκία, εμφανίστηκε σαφώς πιο ήρεμος:

«Είμαι πλέον σε έναν σύλλογο και σε μια πόλη που αγαπώ πολύ. Ήμουν τυχερός που βρέθηκα στη Γαλατασαράι. Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτόν τον σύλλογο και την αγάπη αυτών οπαδών».



Κλείνοντας, ενόψει της αναμέτρησης με τη Γιουβέντους, σχολίασε:

«Τα πηγαίνουμε πολύ καλά στην Τουρκία και τώρα ήρθε η ώρα να δείξουμε την ποιότητά μας και στην Ευρώπη».

🚨Victor Osimhen:

“After Napoli posted that TikTok video everything changed.



Missing a penalty is football. Being targeted is not.Racist abuse followed and I decided to leave.



The day I arrived at Galatasaray I entered a completely different world.



I was welcomed like family.… pic.twitter.com/Wd444W6N16 — Goal Gossip (@Goal_Gossip1) February 17, 2026





Να θυμίσουμε πως ο Όσιμεν κατέγραψε 76 γκολ σε 133 συμμετοχές με τους «παρτενοπέι», ενώ ήταν κομβικός στην κατάκτηση της Serie A τη σεζόν 2022-23, το πρώτο πρωτάθλημα της Νάπολι μετά από 32 χρόνια.