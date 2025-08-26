Συγκλονιστικές εικόνες στην Αριζόνα: Γιγάντιο τείχος σκόνης «πνίγει» το Φοίνιξ

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο Φοίνιξ της Αριζόνα, όταν ένα γιγάντιο «τείχος» σκόνης που δημιούργησε μια αμμοθύελλα έπνιξε την πόλη.



Το φαινόμενο ακολούθησαν και σφοδρές καταιγίδες που άφησαν χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα και προσωρινά καθήλωσαν πτήσεις στο αεροδρόμιο της πόλης.

BREAKING: A massive #Haboob is swallowing up the Phoenix metro as monsoon moisture surges across the desert Southwest.#AZwx pic.twitter.com/RyUu6EkeLp — WeatherNation (@WeatherNation) August 26, 2025

Μάλιστα, οι οδηγοί που ήταν στους δρόμους κατά την διάρκεια της αμμοθύελλας στην Αριζόνα, έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς η πυκνή αυτή σκόνη περιόριζε πάρα πολύ την ορατότητα.

Το φαινόμενο που οι μετεωρολόγοι αποκαλούν haboob, υποχώρησε μέχρι το βράδυ.

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι παρέμειναν χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα το βράδυ στην Αριζόνα, και συγκεκριμένα αυτοί που βρίσκονταν στην κομητεία Μαρικόπα, η οποία περιλαμβάνει το Φοίνιξ.

Τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Φοίνιξ είχαν προσωρινά καθηλωθεί στο έδαφος λόγω των «ακραίων καιρικών φαινομένων», σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών.

Αμμοθύελλα στην Αριζόνα / Reuters

Μάλιστα, μέρος της οροφής του τερματικού σταθμού 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Phoenix Sky Harbor στο Maricopa County έχει καταστραφεί λόγω ισχυρών ανέμων που προκλήθηκαν από την αμμοθύελλα haboob.