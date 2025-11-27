Συναγερμός στην Αυστρία: Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε πολλούς σκιέρ - Αναφορές για εγκλωβισμένους

Χιονοστιβάδα έπληξε το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου το Τιρόλο της Αυστρίας με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους.

Σύμφωνα με την Daily Mail στο σημείο έχουν σπεύσει εκατοντάδες διασώστες καταπλάκωσε τουλάχιστον τρία άτομα γύρω στις 09:30, στη διαδρομή του χιονοδρομικού κέντρο «Rote Piste 9», κοντά στη ζώνη Daunscharte της Αυστρίας.

Πιστεύεται ότι συνολικά έξι άτομα παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα. Τρεις έχουν ήδη διασωθεί. Τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 250 διασώστες, που αναζητούν με αγωνία τους θαμμένους. Ένα ελικόπτερο και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συνδράμουν επίσης στις έρευνες.

Δύο από τους αγνοούμενους εντοπίστηκαν ζωντανοί και φέρουν ελαφρά τραύματα, ωστόσο η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Stubai. Ελικόπτερα, ειδικές ομάδες και σκύλοι εντοπισμού σαρώνουν την περιοχή, με τις αρχές να φοβούνται ότι υπάρχουν κι άλλοι εγκλωβισμένοι κάτω από το χιόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η χιονοστιβάδα φαίνεται πως προκλήθηκε από σκιέρ που κινούνταν εκτός της σηματοδοτημένης πίστας, μια πρακτική που ευνοεί την αποσταθεροποίηση του χιονιού και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για χιονοστιβάδα.

Οι έρευνες συνεχίζονται εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών, με τις αρχές να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ανησυχία για την κατάσταση των θαμμένων.