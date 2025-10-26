Συναισθηματικές απογοητεύσεις έρχονται για 4 ζώδια σήμερα 26/10

Μελαγχολικές διαθέσεις, αστάθειες και εμπόδια έρχονται αυτή την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. Παρόλο που είναι μία γιορτινή μέρα κοινωνικών υποχρεώσεων, όπου γύρω μας όλο και κάποιος γιορτάζει, τα άστρα δεν μας επιτρέπουν να είμαστε και τόσο ανάλαφροι ή κοινωνικοί! Σήμερα λοιπόν η Σελήνη από το ζώδιο του Τοξότη, σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από το ζώδιο των και η μέρα χαρακτηρίζεται από συναισθηματικές μεταπτώσεις, σύγχυση και ασάφεια στις αποφάσεις, όμως ταυτόχρονα μας προσκαλεί να δούμε με ρεαλισμό και να θέσουμε τα όρια μας εκεί που πρέπει. Μπορεί να υπάρξει αίσθηση κόπωσης ή απογοήτευσης, ιδιαίτερα αν έχουμε υπερβεί τα όριά μας ή επενδύσει σε καταστάσεις χωρίς σταθερές βάσεις.

Τα πιο πιεσμένα και μπλοκαρισμένα ζώδια της ημέρας είναι οι Δίδυμοι γεννημένοι 17–20 Ιουνίου, Παρθένοι γεννημένοι 19–22 Σεπτεμβρίου, Τοξότες γεννημένοι 19–22 Δεκεμβρίου, Ιχθύες γεννημένοι 17–20 Μαρτίου!

Κριός – «Προσοχή σε Παρερμηνείες»

Για σήμερα Κυριακή Κριέ μου, η Σελήνη στον Τοξότη σου δίνει ενέργεια και διάθεση για επικοινωνία, αλλά τα τετράγωνα της με Κρόνο και Ποσειδώνα σε καλούν να είσαι προσεκτικός με όσα λες και όσα υπόσχεσαι. Μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις, καθυστερήσεις σε ταξίδια ή αμφιβολίες γύρω από ένα επαγγελματικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, είναι μια καλή μέρα για εσωτερική ανασκόπηση και για να δεις πιο καθαρά τους στόχους σου. Απόφυγε υπερβολές και συναισθηματικά μπλεξίματα. Το βράδυ, λίγη ξεκούραση και απομόνωση θα σε ανανεώσουν ψυχικά.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μη δίνεις σήμερα υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις. Οργάνωσε τη σκέψη σου πριν δράσεις και κράτα τα σχέδιά σου προσγειωμένα και ρεαλιστικά.

Ταύρος – «Ανάγκη για Εσωτερική Γαλήνη»

Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Κυριακή η Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τα βαθύτερα συναισθήματα σου , όμως οι όψεις της με Κρόνο και Ποσειδώνα δημιουργούν συναισθηματική κούραση ή αίσθηση απογοήτευσης από φίλο ή συνεργάτη. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι έχεις δώσει περισσότερα απ’ όσα έχεις λάβει. Είναι μέρα για ενδοσκόπηση και όχι για βιαστικές κινήσεις. Κάποια οικονομικά ζητήματα ή εκκρεμότητες μπορεί να σε αγχώσουν, όμως μια πιο ρεαλιστική ματιά θα σε βοηθήσει να βρεις ισορροπία. Το βράδυ φέρνει ανακούφιση μέσα από ήσυχο περιβάλλον και επαφή με αγαπημένα πρόσωπα.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Προστάτευσε την ενέργειά σου από ανθρώπους ή καταστάσεις που σε εξαντλούν. Η ηρεμία σήμερα αξίζει περισσότερο από κάθε συζήτηση.

Δίδυμοι – «Δοκιμασία Σχέσεων»

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Σελήνη απέναντί σου, στον Τοξότη, εστιάζει το ενδιαφέρον σου αυτή την Κυριακή στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, όμως το τετράγωνό της με Κρόνο και Ποσειδώνα φέρνει ασάφειες, ευαισθησίες και απογοητεύσεις. Κάποιος μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρος όσο νομίζεις ή να δυσκολεύεσαι να στηριχθείς σε υποσχέσεις. Αντί να πιέζεις για απαντήσεις, δώσε χρόνο. Στα επαγγελματικά, καθυστερήσεις ή ασάφειες σε συμφωνίες είναι πιθανές αυτό τον καιρό, όμως προσωρινές. Η μέρα απαιτεί ψυχραιμία και λογική σκέψη.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Απόφυγε συναισθηματικές υπερβολές και ακούσματα τρίτων. Η αλήθεια θα φανεί σύντομα, αρκεί να κρατήσεις καθαρό μυαλό και ρεαλισμό.

Καρκίνος – «Μικρά Εμπόδια, Μεγάλα Μαθήματα»

Αγαπητέ μου Καρκίνε, αν και Κυριακή η Σελήνη στον Τοξότη στρέφει το ενδιαφέρον σου σε πρακτικά ζητήματα και σε ότι συνδέεται με τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες σου, όμως οι όψεις με Κρόνο και Ποσειδώνα μπορεί να φέρουν αναβολές, κούραση ή δυσκολίες συγκέντρωσης. Απόφυγε να φορτωθείς επιπλέον ευθύνες και βάλε σαφή όρια στον χρόνο σου. Στην προσωπική ζωή, η διάθεση είναι κυμαινόμενη· προσπάθησε να μη μεταφέρεις το άγχος σου στους γύρω σου. Η μέρα θέλει πρακτικότητα και ηρεμία. Ένα μικρό διάλειμμα ή μια βόλτα στη φύση θα σε βοηθήσουν να ισορροπήσεις.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν είναι ώριμες να προχωρήσουν. Η υπομονή και η απλότητα είναι το κλειδί της ημέρας.

Λέων – «Συναισθηματικές Υπερβολές»

Λιονταράκι μου, για σήμερα Κυριακή η Σελήνη στον Τοξότη ξυπνά την ανάγκη σου για διασκέδαση, χαρά, δημιουργικότητα και έρωτα ωστόσο τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα φέρνουν ένα σύννεφο σύγχυσης στα προσωπικά ή στα οικονομικά σου. Κάποια προσδοκία μπορεί να μην εξελιχθεί όπως φανταζόσουν ή ένα πρόσωπο να αποδειχθεί λιγότερο αξιόπιστο απ’ όσο πίστευες. Θα χρειαστεί να παραμείνεις ρεαλιστής και να δείξεις αυτοσυγκράτηση. Απόφυγε υπερβολικά ρίσκα και πρόσεξε τις οικονομικές σου κινήσεις. Αν κρατήσεις χαμηλούς τόνους, θα περάσεις ήσυχα, απολαμβάνοντας μικρές, ουσιαστικές στιγμές.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Διατήρησε τις προσδοκίες σου ρεαλιστικές. Η ευτυχία δεν κρύβεται στα μεγάλα σχέδια, αλλά στις μικρές πράξεις που σου δίνουν αληθινή χαρά.

Παρθένος – «Συναισθηματικά Μπλοκαρίσματα »

Αυτή την Κυριακή Παρθένε μου, η Σελήνη στον Τοξότη στρέφει την προσοχή σου στην οικογένεια και στις συναισθηματικές σου ρίζες. Τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσουν ψυχολογική αναστάτωση ή κούραση από τις απαιτήσεις των γύρω σου. Μια υπόσχεση ίσως αποδειχθεί ασταθής, ενώ παλιά θέματα ευθύνης ή ενοχής επανέρχονται. Αντί να προσπαθείς να διορθώσεις τα πάντα, επίλεξε να ηρεμήσεις και να πάρεις απόσταση. Η μέρα απαιτεί ξεκούραση και αποφόρτιση. Ένα ήσυχο περιβάλλον θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Άκουσε τη λογική πριν απαντήσεις συναισθηματικά. Σήμερα κερδίζει όποιος αποφεύγει το δράμα και κρατά ψύχραιμη στάση.

Ζυγός – «Μπερδεμένα μηνύματα»

Ζυγέ μου αυτή η Κυριακή έχει τις παγίδες της για το ζώδιο σου, για αυτό η συμβουλή των άστρων είναι πρόσεξε τα λόγια σου! Η Σελήνη στον Τοξότη φέρνει κινητικότητα και επικοινωνίες, όμως τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα δημιουργούν καθυστερήσεις, λάθη στην κατανόηση ή μπερδέματα στα λόγια. Μπορεί να υπάρξει παρερμηνεία σε μήνυμα ή συνάντηση που δεν εξελίσσεται όπως περιμένεις. Απόφυγε τη βιασύνη και τη διάθεση να απαντήσεις παρορμητικά. Οργάνωσε τη μέρα σου χωρίς να φορτώνεις το πρόγραμμά σου. Προτίμησε συζητήσεις ουσίας με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η σαφήνεια είναι το κλειδί της ημέρας. Απόφυγε τις υπερβολές και τις διασυνδέσεις με άτομα που θολώνουν το τοπίο σου.

Σκορπιός – «Προσεκτική Διαχείριση»

Αν και Κυριακή εσύ Σκορπιέ μου επικεντρώνεσαι στα οικονομικά και στις πρακτικές υποχρεώσεις, καθώς η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα δημιουργεί ανασφάλειες ή αμφιβολίες για τις επιλογές σου. Απόφυγε σήμερα δάνεια, ρίσκα ή παρορμητικές αγορές. Αντίθετα, εστίασε στη σωστή διαχείριση και στη σταθεροποίηση του προϋπολογισμού σου. Συναισθηματικά, ίσως νιώσεις ότι κάποιο άτομο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου· όμως η πραγματικότητα δεν είναι τόσο αρνητική όσο φαίνεται. Το βράδυ φέρνει ηρεμία και μια πιο γειωμένη προοπτική.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Σήμερα η σταθερότητα αξίζει περισσότερο από τη βιασύνη. Προτίμησε να οργανώσεις, όχι να ρισκάρεις — ο χρόνος θα δικαιώσει την υπομονή σου.

Τοξότης – «Αναζήτηση Ισορροπίας»

Φίλε μου Τοξότη, αυτή την Κυριακή με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, η μέρα σε φέρνει στο προσκήνιο, όμως τα τετράγωνα της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα δημιουργούν έντονα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Από τη μία έχεις διάθεση για δράση και ελευθερία, από την άλλη νιώθεις ότι κάτι σε περιορίζει ή σε μπερδεύει. Μην παίρνεις σημαντικές αποφάσεις σήμερα, καθώς το τοπίο είναι θολό. Προτίμησε να ξεκουραστείς και να κάνεις έναν απολογισμό των τελευταίων ημερών. Αν υπάρξει καθυστέρηση ή αμφιβολία, δες την ως σημάδι ότι πρέπει να περιμένεις λίγο ακόμη πριν κινηθείς.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η εσωτερική γαλήνη έρχεται όταν σταματάμε να πιέζουμε τα γεγονότα. Άφησε χώρο στο σύμπαν να σου δείξει τη σωστή στιγμή για δράση.

Αιγόκερως – «Χρειάζεται Ξεκούραση»

Φίλε μου Αιγόκερε, η Σελήνη στον Τοξότη σήμερα Κυριακή σε κάνει πιο ευαίσθητο στις εντάσεις και στα άγχη των γύρω σου. Τα τετράγωνα της με Κρόνο και Ποσειδώνα σε καλούν να πάρεις αποστάσεις από ό,τι σε εξαντλεί — ψυχικά ή επαγγελματικά. Μπορεί να προκύψει συναισθηματική αναστάτωση ή μια αίσθηση κόπωσης που δείχνει ότι χρειάζεσαι ανάπαυση. Αν προσπαθείς να επιλύσεις κάτι πρακτικό, κάν’ το με ήπιους ρυθμούς γιατί η μέρα δεν ενδείκνυται για εύρεση σταθερών λύσεων. Το βράδυ φέρνει ευκαιρία για ενδοσκόπηση ή μια γαλήνια στιγμή με δικούς σου ανθρώπους.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Προστάτεψε την ενέργειά σου για ό,τι έχει αξία. Σήμερα η αποστασιοποίηση δεν είναι αδυναμία, αλλά τρόπος να προστατεύσεις την ψυχική σου δύναμη.

Υδροχόος – «Ανεκπλήρωτα σχέδια»

Αγαπητέ μου Υδροχόε, τα πλάνα που έχεις για την Κυριακή δυστυχώς δεν θα βγουν ακριβώς έτσι όπως είχες υπολογίσει, είτε γιατί μπορεί να υπάρξει μπέρδεμα και καθυστέρηση με κάποιο κοντινό πρόσωπο που κάτι κανόνιζες, είτε τα οικονομικά σου δεν θα επαρκούν! Για σήμερα Κυριακή η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα δοκιμάζουν τα όριά σου. Μπορεί να απογοητευτείς από μια συμπεριφορά ή να απογοητευτείς από κάτι που σου είχαν τάξει και το περίμενες! Επαγγελματικά και οικονομικά μία πρόταση ή μια ιδέα μπορεί να καθυστερήσει, αλλά δεν χάνεται· χρειάζεται πιο ρεαλιστική στρατηγική.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μείνε μακριά από ασαφείς καταστάσεις και ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θέλουν.

Ιχθύες – «Στόχοι καθυστερούν να επιτευχθούν»

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η Σελήνη σήμερα από την κορυφή του ωροσκοπίου σου, δηλαδή από το ζώδιο του Τοξότη, γεμίζει την ημέρα σου με τα πρέπει των κοινωνικών υποχρεώσεων, ενώ είσαι εστιασμένος και σε θέματα που αφορούν το γάμο, την καριέρα, τις προοπτικές και το μέλλον! Οι όψεις που σχηματίζει η Σελήνη με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, φανερώνουν ότι η μέρα σου θα έχει αστάθειες, εμπόδια ενώ εσύ διακρίνεις ότι είσαι κάπως αποπροσανατολισμένος και ότι πρέπει να κάνεις κάποιες οριοθετήσεις προκειμένου να πετύχεις αυτό που θέλεις! Το βράδυ, ηρεμία και χρόνος με αγαπημένο πρόσωπο θα σε επαναφέρουν.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μην αφήνεις την απογοήτευση να σε κατακλύσει. Η ευαισθησία σου είναι δώρο — αξιοποίησέ τη για να κατανοήσεις!