Συναισθηματικές εκπλήξεις έχουν 3 ζώδια σήμερα 10 Νοεμβρίου

Μία Δευτέρα γεμάτη συναίσθημα αλλά και ευκαιρίες για την εκπλήρωση σχεδίων του παρελθόντος ανοίγεται μπροστά μας. Η Σελήνη κινείται στο συναισθηματικό ζώδιο του Καρκίνου, συναντώντας τον Δία στο ίδιο ζώδιο, το συναίσθημα υπερχειλίζει, το ίδιο και η αισιοδοξία, η πίστη, ελπίδα, αλλά και το ένστικτο που μας δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε! Οι θετικές γωνίες της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, μας βοηθούν να συνδυάσουμε άριστα την λογική με το συναίσθημα και να δώσουμε λύσεις που θα προσφέρουν ανακούφιση, ζεστασιά και αποκατάσταση! Για σήμερα λοιπόν Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, τα πιο ευνοημένα ζώδια θα είναι οι εκπροσώπου του Νερού (Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες) ιδιαίτερα ωστόσο όσοι έχουν γεννηθεί: 15–19 Ιουλίου, 17–21 Νοεμβρίου, 15–19 Μαρτίου.

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Η καρδιά βρίσκει τον ρυθμό της»

Η Δευτέρα ξεκινά με θετική αλλά και συναισθηματική ενέργεια για το ζώδιο σου Κριέ μου ! Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο φέρνει τύχη, προστασία και ευχάριστα νέα που σχετίζονται με την οικογένεια ή το σπίτι. Νιώθεις ότι κάτι μέσα σου μαλακώνει και αρχίζεις να βλέπεις λύσεις εκεί που χτες υπήρχε ένταση. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες χαρίζει διαύγεια, κατανόηση και ψυχική ηρεμία· ευκαιρία να συγχωρέσεις, να φροντίσεις ή να κάνεις μια συναισθηματική προσέγγιση. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, η διάθεσή σου ζωντανεύει και έχεις όρεξη για χαρά, φλερτ και είσαι αρκετά αισιόδοξος και εξωστρεφής.

Αστρολογική Συμβουλή: Επωφελήσου από τη γαλήνη του πρωινού για να τακτοποιήσεις οικογενειακές εκκρεμότητες. Το απόγευμα, άφησε χώρο για συναίσθημα και χαρά – μια συνάντηση ή μια έκφραση αγάπης μπορεί να σε ανανεώσει πλήρως.

Ταύρος – «Λόγια που αγγίζουν»

Η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη και τον Δία σε σύνοδο στον Καρκίνο, μία άκρως θετική όψη για το δικό σου ζώδιο Ταύρε μου, καθώς φέρνει ευχάριστα νέα, συγκινητικές επαφές και θετικά μηνύματα από αγαπημένα πρόσωπα. Οι συζητήσεις σήμερα ανοίγουν δρόμους, ειδικά αν θες να ξαναχτίσεις επικοινωνία με κάποιο άτομο που σου λείπει. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα σου χαρίζει έμπνευση για σχέδια, δημιουργία και ψυχική ενδυνάμωση. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, η ενέργεια μετατοπίζεται στο σπίτι – ιδανική στιγμή για να οργανώσεις, να φροντίσεις ή να απολαύσεις ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα.

Αστρολογική Συμβουλή: Οι συζητήσεις, οι προτάσεις και οι συναντήσεις της ημέρας έχουν κάτι να σου προσφέρουν. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες που σου δίνονται, θα σε βοηθήσουν να εκπληρώσεις κάτι που το ήθελες εδώ και καιρό!

Δίδυμοι– «Οικονομική ανάσα και ηθική επιβεβαίωση»

Η εβδομάδα ξεκινά ενισχυτικά για τα οικονομικά σου φίλε μου Δίδυμε! Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο σου προσφέρει ενίσχυση υλική και συναισθηματική και σε βοηθά να ανακτήσεις και πάλι το αίσθημα της ασφάλειας ! Είναι πολύ πιθανό να ανοιχτεί μία καλή οικονομική ευκαιρία, ή να διευκολυνθείς στις οικονομικές σου συνδιαλλαγές! Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να συνδυάσεις ρεαλισμό και φαντασία σε ένα επαγγελματικό σχέδιο. Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Λέοντα και φέρνει ευχάριστες επαφές, συναντήσεις, μετακινήσεις ή και φλερτ!

Αστρολογική Συμβουλή: Απόλαυσε την επιβεβαίωση χωρίς υπερβολές. Σήμερα είναι ιδανική μέρα για να εκτιμήσεις τι έχεις, να οργανώσεις πρακτικά θέματα και να δείξεις ευγνωμοσύνη – αυτό θα πολλαπλασιάσει τη θετική σου ενέργεια.

Καρκίνος – «Ακτινοβολείς καλοσύνη»

Καρκίνε μου, μία τυχερή ημέρα ανοίγεται μπροστά σου καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου σχηματίζοντας σύνοδο με τον Δία και σου χαρίζουν εύνοια, τύχη και συναισθηματική πληρότητα. Είναι μια μέρα που οι άλλοι στρέφονται σε εσένα για συμβουλή, φροντίδα ή στήριξη ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι εμφανίζονται ευκαιρίες που σε επιβεβαιώνουν αλλά και σου χαρίζουν ενθουσιασμό και διάθεση για επέκταση. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να δεις καθαρά το δρόμο σου, να κάνεις ρεαλιστικά σχέδια και να νιώσεις εμπνευσμένος για το μέλλον. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, στρέφεσαι στα οικονομικά σου – μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία ή μια βοήθεια.

Αστρολογική Συμβουλή: Σήμερα είναι δική σου μέρα για να λάμψεις. Απόφυγε μόνο τις υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Ό,τι δώσεις με καλή πρόθεση θα σου επιστραφεί πολλαπλάσια.

Λέων – «Ανασυγκρότηση και λάμψη»

Η εβδομάδα ξεκινά για σένα Λιοντάρι μου με την ευκαιρία να ανασυγκροτηθείς ψυχολογικά και επαγγελματικά! Η μέρα ξεκινά ήρεμα, με τη Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο μία όψη που σε βοηθά να θεραπεύσεις και να ξεπεράσεις ψυχικά κατάλοιπα και να αφήσεις πίσω την κούραση ή και τις ανασφάλειες. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα σε βοηθά να κλείσεις επιτυχώς εκκρεμότητες του παρελθόντος – ιδιαίτερα οικονομικές -. Το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου, η ενέργεια αλλάζει! Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει, το βλέμμα σου λάμπει και το περιβάλλον σε προσέχει.

Αστρολογική Συμβουλή: Ξεκίνησε τη μέρα με ησυχία και κλείσε την με χαρά. Απόφυγε το πρωί κουραστικές επαφές, ενώ το απόγευμα τόλμησε να δείξεις ποιος είσαι πραγματικά – με σεμνότητα, αλλά και αυτοεκτίμηση.

Παρθένος – «Η σταθερότητα φέρνει εμπιστοσύνη»

Με διάθεση για κοινωνική δικτύωση ξεκινά αυτή η Δευτέρα για το ζώδιο σου Παρθένε μου! Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο σε βοηθά να νιώσεις ασφάλεια μέσα σε φιλίες και ομαδικές συνεργασίες. Κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν ότι αξίζουν τη θέση που τους έχεις στην καρδιά σου. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα από τους Ιχθύες δείχνει στήριξη σε σχέσεις και επαγγελματικές συνεργασίες· μπορεί να υπάρξει λύση ή συμφιλίωση. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, στρέφεσαι προς τον εσωτερικό σου κόσμο – ιδανική στιγμή για ηρεμία και ενδοσκόπηση.

Αστρολογική Συμβουλή: Δέξου τη βοήθεια των άλλων χωρίς επιφυλάξεις. Η μέρα είναι ευεργετική για συναισθηματική αποφόρτιση, όχι για έλεγχο καταστάσεων. Το βράδυ αφιέρωσέ το στον εαυτό σου ή σε ένα άτομο που εμπιστεύεσαι απόλυτα.

Ζυγός – «Η επιβράβευση έρχεται»

Αγαπητέ μου Ζυγέ, η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά και με σπουδαίες ευκαιρίες για τα επαγγελματικά σου! Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο είναι μία όψη που σου προσφέρει επαγγελματική αναγνώριση ή θετικά νέα στον επαγγελματικό χώρο! Η μέρα είναι κατάλληλη για σημαντικά επαγγελματικά ραντεβού ή και για να έρθει μία απάντηση δουλειάς, που περίμενες εδώ και καιρό! Νιώθεις πιο δυνατός και αισιόδοξος για το μέλλον στην πορεία της ημέρας, ενώ οι θετικές όψεις της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, σε βοηθούν να ανασυγκροτήσεις με επιτυχία την καθημερινότητά σου! Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, ανοίγει ο κοινωνικός σου κύκλος – φίλοι, εξόδοι, χαρά.

Αστρολογική Συμβουλή: Εκμεταλλεύσου το πρωινό για σοβαρές συζητήσεις και επαγγελματικές κινήσεις. Το απόγευμα χαλάρωσε, βγες, διασκέδασε· το σύμπαν επιβραβεύει τη θετική ενέργεια και το χαμόγελό σου σήμερα.

Σκορπιός – «Ορίζοντας πιο καθαρός»

Μία άκρως αισιόδοξη Δευτέρα ανοίγεται μπροστά σου φίλε μου Σκορπιέ! Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο είναι μία αστρολογική όψη που σου φέρνει αισιοδοξία, τύχη και όμορφες ειδήσεις για σπουδές, ταξίδια ή σχέδια ζωής. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα από τους Ιχθύες ενισχύει τη δημιουργικότητά σου και φέρνει σταθερότητα στα συναισθήματα. Η μέρα είναι κατάλληλη για να λάβεις μία σιγουριά σε μία αισθηματική σου υπόθεση! Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, επικεντρώνεσαι σε επαγγελματικά ή κοινωνικά ζητήματα – η μέρα κλείνει με αίσθημα επίτευξης.

Αστρολογική Συμβουλή: Μπορείς να σχεδιάσεις κάτι μεγάλο, αρκεί να το κάνεις βήμα-βήμα. Σήμερα, απόλαυσε την αίσθηση προόδου και δείξε ευγνωμοσύνη για όσα έχεις ήδη πετύχει.

Τοξότης – «Αναγέννηση εκ των έσω»

Αγαπητέ μου Τοξότη, ο Ερμής έχει ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο σου και η καθημερινότητά σου δεν εξελίσσεται στους ρυθμούς που εσύ θα θελες, όμως ειδικά σήμερα με την Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο δέχεσαι κάποιες οικονομικές διευκολύνσεις που σε ανακουφίζουν! Λαμβάνεις κάποια χρήματα που σου όφειλαν, ή δικαιώνεσαι συναισθηματικά από μία υπόθεση του παρελθόντος που σε είχε ταλαιπωρήσει! Οι θετικές όψεις της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να βάλεις τάξη στο χάος και να αισθανθείς πιο σταθερός. Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Λέοντα, ανεβάζοντας τη διάθεσή σου και δίνοντάς σου νέα προοπτική στα σχέδια και τα ταξίδια σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Μίλησε με ειλικρίνεια και άσε την ψυχή σου να καθοδηγήσει τις αποφάσεις σου. Μια όμορφη μέρα για ψυχολογική ανάταση– αρκεί να μην πιέζεις τίποτα.

Αιγόκερως – «Ενδυνάμωση σχέσεων»

Μία συντροφική Δευτέρα ξεκινά για το ζώδιο σου φίλε μου Αιγόκερε, στην πορεία της ημέρας αντιλαμβάνεσαι καλύτερα από κάθε άλλη φορά ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα χέρι βοηθείας, από υποστήριξη, αγάπη και ζεστασιά! Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο φωτίζει τον τομέα των σχέσεων, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη, αγάπη και πιθανώς μια θετική εξέλιξη σε συνεργασία ή σχέση. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα φέρνει κατανόηση και ωριμότητα στα λόγια σου, βοηθώντας σε να λύσεις παλιές παρεξηγήσεις. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, βιώνεις τα συναισθήματά σου με πάθος και έχεις ανάγκη να ανοίξεις την ψυχή σου και να μοιραστείς τα βαθύτερα συναισθήματά σου!

Αστρολογική Συμβουλή: Επένδυσε χρόνο σε ανθρώπους που σε εκτιμούν. Μίλησε με ηρεμία, δείξε εμπιστοσύνη και θα πάρεις ανταπόκριση. Το βράδυ κράτα χρόνο για τον εαυτό σου – θα χρειαστείς ηρεμία για να συνειδητοποιήσεις τις όμορφες αλλαγές.

Υδροχόος – «Μικρά θαύματα της καθημερινότητας»

Μία σημαντική ανάσα στα εργασιακά σου υπόσχεται αυτή η Δευτέρα για το ζώδιο σου φίλε μου Υδροχόε! Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο ευνοεί τη δουλειά, την καθημερινότητα και την φυσική σου κατάσταση. Κάτι που σε απασχολούσε βρίσκει επιτέλους λύση ή βελτίωση. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σταθεροποιεί τα οικονομικά και σου δίνει ψυχική δύναμη να συνεχίσεις με εμπιστοσύνη. Το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, ανανεώνονται οι σχέσεις σου – μπορεί να υπάρξει απρόσμενη επαφή ή συνάντηση.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην παραμελείς τις μικρές σου νίκες· σήμερα είναι η μέρα για να χαμογελάσεις στη ρουτίνα και να ευχαριστήσεις το σώμα σου με ξεκούραση και φροντίδα. Το βράδυ επίλεξε επαφή με ανθρώπους που σε εμπνέουν.

Ιχθύες – «Έμπνευση και αγάπη»

Φίλε μου Ιχθύ, είσαι από τα ευνοημένα ζώδια της ημέρας, αν και Δευτέρα τα άστρα σου επιφυλάσσουν χαρά, ικανοποίηση, δημιουργικότητα αλλά και… έρωτα! Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο φέρνει χαρά, έμπνευση και συγκίνηση. Είναι μέρα δημιουργική, γεμάτη έμπνευση και ρομαντισμό – ιδανική για καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή στιγμές αγάπης. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα στο ζώδιό σου σε γεμίζει πίστη και σταθερότητα: ξέρεις πλέον τι θες και πώς να το διεκδικήσεις. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, επικεντρώνεσαι σε πρακτικά ζητήματα και στο πώς να οργανώσεις την καθημερινότητά σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Ακολούθησε την καρδιά σου – σήμερα η διαίσθηση είναι ο καλύτερος οδηγός σου. Απόφυγε μόνο τις υπερβολές, κράτα τα πόδια στη γη και άφησε τη φαντασία σου να χρωματίσει τη μέρα με αισιοδοξία και τρυφερότητα.