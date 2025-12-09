Συνάντηση με τους συγγενείς θυμάτων μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερη για τη Βουλή αφού οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης, με τη σχετική τροπολογία Πιερρακάκη, για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα πέρασαν και με τις ψήφους και της αντιπολίτευσης.

Τη συζήτηση παρακολούθησαν από τα θεωρεία οι συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στις δυο τραγωδίες ενώ αμέσως μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε μαζί τους στο εντευκτήριο.

Ο υπουργός Οικονομικών δεν επιθυμούσε να υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της συνάντησης που έγινε σε χαμηλούς τόνους και σε κλίμα ιδιαίτερης φόρτισης.

Eurokinissi

Eurokinissi