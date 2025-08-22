Συνεχίζει να σπάει ρεκόρ η Leapmotor

Με 50.129 πωλήσεις (σύνολο εγχώριων και εξαγωγών), ο Ιούλιος ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της μάρκας και ο πρώτος κατά τον οποίο ξεπεράστηκε το ορόσημο των 50.000.

Έτσι η Leapmotor διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις NEV (New Energy Vehicles) start-up μάρκες της Κίνας, διαγράφοντας με συνέπεια αναπτυξιακή τροχιά.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο για την Leapmotor , αφού κατέκτησε την πρώτη θέση των πωλήσεων ανάμεσα στις start-up New Energy Vehicle μάρκες της Κίνας.

Ο Ιούνιος δε, ήταν ο καλύτερος μήνας της μάρκας μέχρι σήμερα και παράλληλα ο έκτος συνεχόμενος με αύξηση πωλήσεων. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι μέσα στο 2025 οι μηνιαίες πωλήσεις της Leapmotor αυξήθηκαν κατά 91%, φτάνοντας από τις 25.170 του Ιανουαρίου στις 48.006 του Ιουνίου.

Συνολικά οι πωλήσεις της μάρκας στο Η1 του 2025 έφτασαν τις 221.664, αποδεικνύοντας τη συνεχή αύξηση στην αναγνωρισιμότητα της Leapmotor αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του αγοραστικού κοινού προς την μάρκα.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από ένα αναντίλεκτα πετυχημένο 2024 με 293.724 πωλήσεις, το 2025 τρέχει ήδη με διπλάσια εμπορική ταχύτητα κι αυτό έχει καταστήσει την Leapmotor τον απόλυτο κυρίαρχο ανάμεσα στις start-up NEV (New Energy Vehicle) Κινεζικές μάρκες. Μάλιστα το μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο αισιόδοξο, καθότι μοντέλα όπως το C-SUV B10 αλλά και η ναυαρχίδα C10 AWD των 585 HP είναι προ των πυλών.