Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ - Φέρεται να επιτέθηκε σε οδηγό οχήματος

Νέα προβλήματα με τον νόμο για τον Κίφερ Σάδερλαντ. Χειροπέδες στον διάσημο ηθοποιό πέρασαν οι αστυνομικοί του Λος Άντζελες, με τον ίδιο να καταβάλει εγγύηση και να αφήνεται ελεύθερος.

Ο Καναδός ηθοποιός συνελήφθη αφού φέρεται να επιτέθηκε και να απείλησε έναν οδηγό οχήματος στο Χόλιγουντ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) δήλωσε ότι ο Σάδερλαντ «μπήκε σε όχημα κοινής χρήσης, επιτέθηκε σωματικά στον οδηγό και τον απείλησε εγκληματικά» σε περιστατικό που έγινε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026. Το θύμα δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, πρόσθεσε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Ο 59χρονος Σάδερλαντ αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων (περίπου 43.000 ευρώ) και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου 2026 για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το BBC, το περιστατικό έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Sunset Boulevard και Fairfax Avenue στο Χόλιγουντ και διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Χόλιγουντ του LAPD.

Ο Σάδερλαντ, γνωστός για ρόλους όπως ο ειδικός πράκτορας Τζακ Μπάουερ στο «24» του Fox, και ως πρόεδρος των ΗΠΑ στο «Designated Survivor», είναι γιος του ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ. Έχει κερδίσει δύο βραβεία Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στη θρυλική σειρά «24», όπου υποδυόταν τον χαλκέντερο πράκτορα μυστικών υπηρεσιών Τζακ Μπάουερ.

Είχε και παλιότερα προβλήματα με τον νόμο

Ο Καναδός ηθοποιός έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και το 2007 καταδικάστηκε σε 48 ημέρες φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση της αναστολής.

Συνελήφθη για επίθεση το 2009, αν και η κατηγορία αργότερα αποσύρθηκε, και πιο πρόσφατα -το 2020- συνελήφθη μετά από παράνομη αναστροφή στο Χόλιγουντ.

