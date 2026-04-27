Συνελήφθησαν τέσσερις παρκαδόροι στη Βούλα για παράνομο πάρκινγκ πελατών σε δημόσιους χώρους

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία σε εξόρμηση που πραγματοποιήθηκε από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) χθες στην περιοχή της Βούλας για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων ως θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 25, 28 και 29 ετών, οι οποίοι παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα. Ακολούθως στάθμευαν τα οχήματα αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.). Κατά την αποχώρηση των πελατών, τα οχήματα επιστρέφονταν έναντι χρηματικού αντιτίμου, χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος φέρεται ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Α' Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.