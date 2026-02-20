Σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό 20/2:  Σημαντική Επανεκκίνηση

Για σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, έχουμε την κορύφωση ενός σημαντικού αστρολογικού φαινομένου που ανοίγει μπροστά μας έναν ολοκαίνουργιο κύκλο 36 ετών! Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας σχηματίζουν την μεταξύ τους σύνοδο στο ζώδιο του Κριού,λ μία όψη που θα αλλάξει τα δεδομένα, όχι μόνο για εμάς προσωπικά, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο!

Η σπάνια συνθήκη με αυτό το φαινόμενο, δηλαδή με αυτή την συνάντηση των αργών πλανητών που πραγματοποιείται κάθε 36 χρόνια, είναι ότι αυτή την φορά γίνεται στη μηδενική μοίρα του Κριού. Αυτό το σημείο είναι πολύ ιδιαίτερο, καθώς είναι η έναρξη του ζωδιακού κύκλου, θεωρείται η «μοίρα της ανθρωπότητας», η αρχή των πάντων. Είναι σαν το σύμπαν να πατάει ένα μεγάλο κουμπί επανεκκίνησης για όλο τον πλανήτη.

Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτή η συνάντηση; Φανταστείτε τον Κρόνο, που είναι ο πλανήτης της πειθαρχίας, των κανόνων και των ορίων, να συναντά τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη των ονείρων, της φαντασίας αλλά και της ασάφειας. Το αποτέλεσμα είναι διπλό: από τη μία, μπορούμε επιτέλους να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα βάζοντας πρόγραμμα, οργάνωση και όρια. Από την άλλη, ό,τι είναι παλιό, σαθρό ή ψεύτικο, αρχίζει να καταρρέει. Αυτή η όψη φέρνει σταδιακά μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία και τον τρόπο που ζούμε, αναγκάζοντάς μας να δούμε την αλήθεια κατάματα και να χτίσουμε το μέλλον μας από την αρχή.

Η επιρροή αυτής της όψης, είναι αισθητή για όλους μας, ανεξαρτήτως ζωδιακής ομάδας, όμως πιο έντονα την ενέργεια αυτού του φαινομένου την βιώνουν οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι!

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον Ωροσκόπο σου!

Κριός – Τα όνειρα θέλουν θυσίες

Ένα σημαντικό σκαλοπάτι για το μέλλον αποτελεί αυτή η Παρασκευή για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ! Σήμερα σχηματίζεται η σπάνια σύνοδος του Κρόνου με τον Ποσειδώνα, αυτή την φορά στο ζώδιο σου εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο 26 ετών! Είναι σαν να γυρνάς μία σελίδα και να επικεντρώνεσαι με πειθαρχία, οργάνωση και ωριμότητα, σε νέες ευθύνες και υποχρεώσεις που θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις μία νέα πτυχή του εαυτού σου! Παρόλο που σήμερα θα νιώσεις πολύ έντονο το βάρος της ευθύνης και η ψυχολογία σου θα είναι πεσμένη, να ξέρεις ότι είσαι σε ένα σημείο ουσιαστικής εκκίνησης! AstroTips: Δεσμεύσου ουσιαστικά και ολοκληρωτικά στα όνειρα που έχεις για το μέλλον, κάνοντας θυσίες, θα σου βγει σε καλό!

Ταύρος – Εσωτερική Ενδυνάμωση και Κλείσιμο Κύκλων

Αγαπητέ μου Ταύρε, αυτή η Παρασκευή σε καλεί να βουτήξεις στα βάθυ της ψυχής σου. Η σπάνια σύνοδος Κρόνου και Ποσειδώνα πραγματοποιείται σε έναν τομέα που αφορά το υποσυνείδητο και τις κρυφές σου ανησυχίες. Είναι η στιγμή να «γκρεμίσεις» αυταπάτες που σε κρατούσαν δέσμιο και να χτίσεις μια νέα, πιο ώριμη δομή για το μέλλον σου. Μπορεί να νιώσεις μια εσωτερική κόπωση ή την ανάγκη να απομονωθείς από τον θόρυβο της καθημερινότητας, όμως αυτή η «απόσυρση» είναι απαραίτητη. Προετοιμάζεις το έδαφος για μια μεγάλη αναγέννηση, θέτοντας γερά θεμέλια στον εσωτερικό σου κόσμο. AstroTip: Μην φοβηθείς να αντιμετωπίσεις τις σκιές σου. Η πειθαρχία στις πνευματικές σου αξίες θα γίνει η ασπίδα σου για τα επόμενα χρόνια.

Δίδυμοι – Στόχοι με Ρεαλισμό και Κοινωνική Ευθύνη

Φίλε μου Δίδυμε, για σένα η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό επηρεάζει άμεσα τις φιλίες σου και τα μεγάλα σου οράματα. Ξεκινά ένας μακροχρόνιος κύκλος όπου καλείσαι να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν να βρίσκονται πλάι σου και ποιοι ήταν απλώς μια «νεφέλη» στη ζωή σου. Οι στόχοι σου παύουν να είναι αόριστες επιθυμίες και γίνονται συγκεκριμένα σχέδια που απαιτούν κόπο και σοβαρότητα. Ίσως νιώσεις ότι οι προσδοκίες σου από τους άλλους διαψεύδονται, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο για να μάθεις να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις και να αναλάβεις ηγετικό ρόλο. AstroTip: Εστίασε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Μια ουσιαστική συνεργασία σήμερα αξίζει περισσότερο από χίλιες επιφανειακές γνωριμίες.

Καρκίνος – Επαγγελματική Καταξίωση μέσω Προσπάθειας

Καρκίνε μου, η Παρασκευή αυτή φέρνει το βάρος των ευθυνών στην καριέρα και στην κοινωνική σου προβολή. Η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό σηματοδοτεί την αρχή μιας εποχής όπου η επαγγελματική σου άνοδος δεν θα βασίζεται στην τύχη, αλλά στην απόλυτη πειθαρχία και στην εργατικότητά σου. Ίσως νιώσεις ότι οι απαιτήσεις των ανωτέρων σου ή της ίδιας της ζωής σε πιέζουν στα όριά σου, όμως αυτή η πίεση είναι που θα σε «διαμορφώσει» σε έναν αληθινό επαγγελματία. Είναι η ώρα να δώσεις σάρκα και οστά σε ένα επαγγελματικό όνειρο, αφήνοντας πίσω τις ανασφάλειες. AstroTip: Αποδέξου τις προκλήσεις με σοβαρότητα. Το κύρος που θα χτίσεις αυτή την περίοδο θα σε συνοδεύει για πολλές δεκαετίες.

Λέων – Σοφία, Φιλοσοφία και Νέες Κατευθύνσεις

Λιοντάρι μου, η σπουδαία σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα επηρεάζει τον τομέα της φιλοσοφίας και στάσης ζωής, των ανώτερων γνώσεων, των ταξιδιών αλλά και των προοπτικών για το μέλλον σου. Είναι η στιγμή που η κοσμοθεωρία σου αλλάζει ριζικά. Καταλαβαίνεις ότι για να κατακτήσεις τους υψηλούς σου στόχους, πρέπει να αφήσεις στην άκρη τις θεωρίες και να περάσεις στην πράξη. Ίσως χρειαστεί να δεσμευτείς σε μια μακροχρόνια εκπαίδευση ή να διευθετήσεις νομικά ζητήματα με απόλυτη τυπικότητα. Παρόλο που μπορεί να νιώσεις μια προσωρινή σύγχυση για το ποιο δρόμο να ακολουθήσεις, η ανάγκη σου για ουσιαστική γνώση θα σε οδηγήσει στη σωστή απόφαση. AstroTip: Μην κυνηγάς χίμαιρες. Βάλε πρόγραμμα στις σπουδές ή στα μελλοντικά σου σχέδια και δούλεψε μεθοδικά για την πνευματική σου εξέλιξη.

Παρθένος – Οικονομική Αναδιάρθρωση και Αλήθειες

Αγαπητέ Παρθένε, η Παρασκευή αυτή φέρνει το βλέμμα σου στις βαθύτερες ανάγκες σου, αλλά και στις οικονομικές σου υποχρεώσεις. Η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα ενεργοποιεί έναν τομέα που αφορά κοινά οικονομικά, δάνεια ή κληρονομικά και σε καλεί να βάλεις μια οριστική τάξη. Είναι η στιγμή να σταματήσεις να ελπίζεις σε «μαγικές» λύσεις και να πάρεις τον έλεγχο με πειθαρχία. Ψυχολογικά, ίσως νιώσεις την ανάγκη να κόψεις δεσμούς με το παρελθόν που σε κρατούν στάσιμο. Η διαδικασία μπορεί να είναι επίπονη και να απαιτεί θυσίες, αλλά είναι απαραίτητη για να νιώσεις ξανά κυρίαρχος του εαυτού σου. AstroTip: Η διαχείριση των φόβων σου απαιτεί θάρρος και ρεαλισμό. Δεσμεύσου σε ένα πλάνο αποπληρωμής, είτε πρόκειται για χρήματα είτε για συναισθηματικά χρέη.

Ζυγός – Σχέσεις Δοκιμασίας και Ωριμότητας

Φίλε μου Ζυγέ, η σπάνια σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα πραγματοποιείται ακριβώς απέναντί σου, στον τομέα των σταθερών σου σχέσεων και συνεργασιών. Ξεκινά ένας κύκλος όπου οι μάσκες πέφτουν και μένει μόνο ό,τι είναι αληθινό. Καλείσαι να αναλάβεις σοβαρές ευθύνες απέναντι στον σύντροφο ή τους συνεργάτες σου, ή ακόμα και να θέσεις αυστηρά όρια εκεί που ένιωθες ότι σε εκμεταλλεύονται. Παρόλο που η ψυχολογία σου μπορεί να είναι βαριά λόγω της πίεσης των άλλων, θυμήσου ότι τώρα χτίζεις τις βάσεις για σχέσεις ζωής που θα αντέξουν στον χρόνο. AstroTip: Μην φοβάσαι τη δέσμευση, αλλά ούτε και την απομάκρυνση αν κάτι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα. Η ποιότητα των σχέσεων σου είναι πλέον δική σου ευθύνη.

Σκορπιός – Καθημερινότητα και Προσφορά

Σκορπιέ μου, για σένα η Παρασκευή φέρνει μια νέα προσέγγιση στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου, την εργασία σου και την φυσική σου κατάσταση. Η σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα στον Κριό σου ζητά να σταματήσεις να αναλώνεσαι σε χαοτικές καταστάσεις και να υιοθετήσεις ένα αυστηρό πρόγραμμα. Ίσως χρειαστεί να κάνεις θυσίες για να ανταπεξέλθεις σε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις ή να φροντίσεις ένα θέμα φυσικής κατάστασης που παραμελούσες. Η κούραση θα είναι έντονη, αλλά η ικανοποίηση ότι προσφέρεις ουσιαστικά θα σε ανταμείψει. AstroTip: Η αυτοπειθαρχία είναι το φάρμακό σου σήμερα. Οργάνωσε τις λεπτομέρειες της ημέρας σου με σοβαρότητα και μην αφήνεις τίποτα στην τύχη.

Τοξότης – Δημιουργία με Κόπο και Σοβαρότητα

Αγαπητέ Τοξότη, η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα επηρεάζει τον τομέα της δημιουργικότητας, του έρωτα και των παιδιών. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι η χαρά και η ευτυχία δεν είναι πάντα κάτι αυθόρμητο, αλλά κάτι που απαιτεί προσπάθεια και δέσμευση. Αν ασχολείσαι με ένα καλλιτεχνικό έργο, τώρα καλείσαι να δουλέψεις σκληρά για να το υλοποιήσεις. Στα αισθηματικά σου, η ανάγκη για κάτι ουσιαστικό σε κάνει πιο επιλεκτικό και σοβαρό. Μπορεί να νιώσεις μια απογοήτευση αν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα ονειρευόσουν, αλλά αυτό συμβαίνει για να σε ωθήσει σε πιο σταθερές επιλογές. AstroTip: Επένδυσε χρόνο και ενέργεια σε ό,τι δίνει νόημα στη ζωή σου. Τα όνειρα που αντέχουν στην πίεση είναι αυτά που θα πραγματοποιηθούν.

Αιγόκερως – Θεμέλια στο Σπίτι και την Οικογένεια

Αιγόκερε μου, για σένα αυτή η Παρασκευή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ο κυβερνήτης σου, ο Κρόνος, συναντά τον Ποσειδώνα στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Ένας νέος κύκλος 36 ετών ξεκινά για την οικογενειακή σου ζωή. Ίσως χρειαστεί να αναλάβεις το βάρος της φροντίδας ενός δικού σου ανθρώπου ή να πάρεις σοβαρές αποφάσεις για ένα ακίνητο ή πολύ απλά μπορεί να κάνεις το βήμα για την δημιουργία οικογένειας. Η ψυχολογία σου μπορεί να είναι κάπως μελαγχολική αυτή την μέρα, καθώς αναπολείς το παρελθόν, αλλά η πρόκληση είναι να χτίσεις ένα νέο «λιμάνι» με ωριμότητα. Οι θυσίες που κάνεις για τους δικούς σου θα πιάσουν τόπο. AstroTip: Μην αφήνεις τις οικογενειακές εκκρεμότητες να αιωρούνται. Βάλε όρια και ανέλαβε τον ρόλο του στυλοβάτη που τόσο καλά ξέρεις να παίζεις.

Υδροχόος – Επικοινωνία και Ξεκαθάρισμα Σκέψης

Υδροχόε μου, η Παρασκευή σε καλεί να προσέξεις πολύ τον τρόπο που επικοινωνείς και τις συμφωνίες που κάνεις. Η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό επηρεάζει το μυαλό σου και τις σχέσεις με αδέλφια ή κοντινούς συγγενείς. Μπαίνεις σε περίοδο που σταματάς να «θολώνεις» την αλήθεια και αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις με ρεαλισμό. Ίσως χρειαστεί να δεσμευτείς σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση ή να πάρεις μια απόφαση για μια μετακίνηση που απαιτεί κόπο, αυτά ωστόσο θα συμβούν εν καιρώ. Σήμερα ωστόσο δεν θα λείψει η πνευματική κούραση και η ανησυχία που θα προκύπτει λόγω της πολυπλοκότητας των σκέψεων σου! AstroTip: Σκέψου δύο φορές πριν μιλήσεις και μείνε πιστός στις υποσχέσεις σου. Η σοβαρότητα στον λόγο σου θα σου ανοίξει πόρτες που φάνταζαν κλειστές.

Ιχθύες – Ασφάλεια και Επαναπροσδιορισμός Αξιών

Αγαπητέ Ιχθύ, για σένα η σύνοδος Κρόνου- Ποσειδώνα επηρεάζει άμεσα την ασφάλειά σου, τόσο την υλική όσο και την συναισθηματική. Καθώς ο Ποσειδώνας (κυβερνήτης σου) συναντά τον Κρόνο, σε καλεί να δεις τα οικονομικά σου με ένα εντελώς νέο μάτι. Είναι η στιγμή να σταματήσεις τις σπατάλες και να χτίσεις ένα πλάνο που θα σου εξασφαλίσει το μέλλον. Μπορεί να νιώσεις ότι οι πόροι σου περιορίζονται, αλλά αυτό είναι ένα μάθημα για να εκτιμήσεις την πραγματική αξία των πραγμάτων. Δούλεψε σκληρά, κάνε τις απαραίτητες οικονομίες και σύντομα θα νιώσεις πιο σίγουρος για τα πόδια σου. AstroTip: Η αυτοπεποίθησή σου δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από τα υλικά αγαθά, αλλά από την ικανότητά σου να τα διαχειρίζεσαι σωστά. Η πειθαρχία σήμερα είναι η ελευθερία σου αύριο.